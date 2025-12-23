獻金案 柯P泣訴政治介入司法

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲（中）涉總統大選政治獻金案，柯庭訊時泣訴政治介入司法。（林偉信攝）

台北地方法院23日繼續開庭審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲因為民國113年總統大選期間政治獻金案，被訴公益侵占及背信罪，由於這是法庭公播最後錄影時間，柯花了快1小時提前進行最後陳述，他哽咽泣訴政治介入司法，還說「現在大法官都不守法，台灣人民該怎麼辦？」他反問如果販售競選小物犯罪，那「賴桑小舖、小英商號、扁帽工廠」他們的所得沒有進入政治獻金專戶，是否也要起訴陳水扁、蔡英文、賴清德？這又是檢察官口中的公平嗎？

廣告 廣告

另外，柯文哲提出聲請，表示母親何瑞英住在新竹、年歲已大，他探視母親需當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴，且他有應邀前往參加活動的需求，無法每日及時返回台北，聲請解除限制住居。由於公訴檢察官表示沒意見，審判長江俊彥昨當庭裁准，柯立即解除北市信義路的住所限制，他從昨晚起就可不必每天都回台北住所。

昨日原本是政治獻金案答辯，但柯文哲說，因為今（24）日最後陳述程序沒有法庭公播，所以他要提前陳述，他說在本案中，人民看到的司法公平嗎？上周檢察官在結辯時，反覆強調「公平、公平、公平」，講得正義凜然，但是公平不需要高聲強調，本來就是司法當然的條件，不管是京華城案或政治獻金案，如果一開始就以平常心對待，真的公平處理，不會變成今天的局面。

柯文哲怒批，檢方從「騙票」搜索扣押來的手機、電腦、USB在其中找資料、拼湊故事、斷章取義的辦案，更有「三立馬檢」、「北檢鏡股」在媒體上辦案，北檢勾結《鏡新聞》淪為政治打手，這是台灣人民普遍的印象，但檢察官從來不敢回應這個題目。他說，「怎麼會發生這樣的事情？付出如此高昂的社會成本，賴清德總統還在升高對立的氣氛，台灣還要繼續虛耗下去嗎？」

柯文哲多次講到哽咽，數度情緒激動，指控北檢押人取供、罄竹難書，旁聽席的支持者還有人也痛哭拭淚。庭末，審判長諭知，今（24）日傳訊柯文哲、威京集團主席沈慶京及台北市議員應曉薇，本案11名被起訴的被告中，由這3位尚未辯結的被告進行最後陳述。