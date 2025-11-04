獻金法修正傳卡關5年？ 劉世芳駁斥：正研議納入抖內、虛擬貨幣

內政部長劉世芳。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 全台大罷免終告結束，但過程中，因現行法規皆無明文規範，不僅罷團募款無法可管，被罷免的立委也因無法開設政治獻金專戶，形成罷方與反罷方武器不對等的狀況。傳出內政部早已在5年前提出《政治獻金法》修法，卻卡關在行政院。對此，內政部長劉世芳今（4）日駁斥，獻金法牽涉法律層面廣，仍須徵詢學者專家意見，包括抖內、虛擬貨幣部分研議是否納入。

立法院今日召開院會，持續對行政院長施政報告進行質詢，劉世芳於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

劉世芳首先駁斥，不是被政院卡5年。政治獻金法的初衷，是要讓政黨、政治人物在處理有關政治活動時，讓獻金更透明化。目前會牽涉到幾個問題，首先是院際之間，譬如說政治獻金法，是行政院來制定，但監察院也要負責政治獻金的查核。

她接著說，第二是牽涉到政黨或政治人物的話，還涉及洗錢防制法、選舉罷免法等，所以牽涉到的法律的面非常的寬廣，再加上現在處理政治獻金時，隨著數位時代發展，有關抖內、虛擬貨幣要不要列入政治獻金的範圍，都是必須要徵詢非常多的專家學者的意見。

劉世芳強調，政治獻金法在行政院已經召開了11次以上的會議，有些部分還沒有確定之前，行政院會繼續徵詢學者專家的意見，到最後可以完善的處理，包含現在政治獻金的透明化，可以讓社會大眾接受的話，就會推出來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防部副部長應邀於愛沙尼亞演說 談中俄空域侵擾

台股開盤》台積帶頭衝 大盤衝160點！強勢、轉強股來了