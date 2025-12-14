獼猴出沒新北 五大原則最安全
新北市生態環境多樣，不時傳出獼猴破壞農作物或闖入民宅事件，新北市動保處除派員前往勘查外，也提供誘捕籠、聲音驅趕器等設備協助民眾處理人猴衝突。動保處提醒，民眾若於戶外遇見獼猴務必確實遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，若獵捕、飼養將依法開罰。
動保處指出，近年因人類活動範圍增加與開發，導致野生動物棲地破碎化，人與野生動物衝突比例逐漸升高。在深坑區種植番薯的高姓農民，月餘前因農地屢遭獼猴闖入啃食農作物，嚴重影響收成，於是向動保處求助。經動保處提供誘捕籠，成功捕捉到1隻獼猴，事後載往合適地點野放。
動保處提醒，飼養獼猴也屬違法。石門區有位民眾上山遊玩時，發現1隻沒有母猴照顧的幼猴，基於同情帶回家照顧，未依規定通報專業單位。無論是出於善心或救援目的，自行飼養獼猴皆屬違法行為，故依《動物保護法》裁罰5萬元，並將獼猴帶回安置檢查後野放。
動保處強調，戶外活動時應避免主動接近、挑逗或靠近獼猴，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，以維持適當距離的方式，確保彼此安全。另在戶外餐飲應加強食物管理，且切勿因好奇而餵食或以食物吸引獼猴接近，確保彼此安全。
台灣獼猴屬於一般類野生動物，若獵捕將依《野生動物保育法》最高處30萬元罰鍰；以捕獸鋏、山豬吊方式捕捉，最高可處7萬5000元罰鍰。另農業部已公告台灣獼猴為「指定禁止飼養或輸入動物」，非法飼養最高處25萬元罰鍰。
其他人也在看
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 11 小時前 ・ 3
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！
生活中心／江姿儀報導今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。民視 ・ 19 小時前 ・ 6
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 1 天前 ・ 7
冷氣團「急凍3天」！平地最冷跌破10度 3地體感剩6度
入冬最強冷氣團今（13日）晚開始南下，中部以北及東北部降溫最為明顯，全台轉冷「非常有感」，尤其明（14日）晚至下週一（15日）清晨，將是氣溫最低的時刻，平地可能跌破10度，加上風勢影響，部分地區體感更只有6度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團何時抵達台灣？ 鄭明典曬1圖示警：很接近了
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北有感降溫，前氣象局長鄭明典指出，目前冷高壓沿著青藏高原邊緣往南移動，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點
入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 4
大陸冷氣團今晚南下 氣象專家：全台「冷的非常有感」
今（13）日白天天氣仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續。氣象專家林德恩表示，今晚起大陸冷氣團開始南下影響，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團最高峰將至「6地恐跌破10度」！氣象署1圖曝下週天氣
首波大陸冷氣團報到，各地溫度明顯下降，氣象專家吳聖宇表示，今（14）日北部、東北部空曠地區低溫約在12至14度左右，今晚至明晨是冷氣團影響最高峰。氣象署則提醒，下週三（17日）有另一波東北季風南下，下週五部分區域要留意下雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
首波「大陸冷氣團」殺來全台極凍 「2地區」低溫跌破10度！
生活中心／江姿儀報導今（11日）各地多雲到晴、早晚稍涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；下半天起東北季風稍增強，北部、東北部及東部轉雨。對此，氣象專家林得恩示警「低溫再下修！」，週六（13日）下午大陸冷空氣南侵，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫最明顯，低溫寒冷全台有感，「2地區」會再下降1至2度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團今晚殺到！「全台冷的非常有感」2地高山有望下雪 最冷時刻曝
中央氣象署發布大雨特報及陸上強風特報，受東北季風影響，12日晚至今（13）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。13日晨至14日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗。他提醒，遊客若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 5
首波冷氣團來襲! 週六晚起降溫 北部低溫恐探10度
生活中心／綜合報導入冬之後，第一波大陸冷氣團來襲，週六白天北部、宜蘭地區濕濕涼涼，中南部天氣相對穩定，但入夜之後，氣溫驟降，加上輻射冷卻效應影響，甚至3500公尺以上高山有機會降雪。而這波週日到週一會是最冷時刻，各地將會冷的非常有感，部分平地低溫甚至下探10度。民視 ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣6縣市清晨防10℃低溫 白天各地氣溫回升有機會見陽光
中央氣象署今天發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明天上午基隆、新北、桃園等6縣市慎防攝氏10度低溫，明天白天大陸冷氣團減弱，北部高溫可回升到20度、中南部約25度，有機會見到陽光。降雨方面，明天水氣少，僅基隆北海岸、宜蘭及台東有零星短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前 ・ 5
低溫恐跌破10度！氣象專家曝「這時段」會更冷 還有一波東北風要來
受強烈大陸冷氣團及夜間輻射冷卻效應的雙重影響，全台氣溫持續下降！根據觀測，今（14）晨本島平地最低溫出現在新北富貴角12度，而氣象署平地測站中，淡水錄得 14.1度，臺北站也來到15度，最低溫更可能跌破10度，時段曝光。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
全台冷吱吱「還沒到底」 鄭明典預估：明天清晨最低溫
今（14日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷，前氣象局長鄭明典指出，最低溫應該是明天清晨！中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
冷氣團報到入夜明顯降溫 低溫下探10℃ 最冷明晚至周一清晨
中央氣象署警示今晚大陸冷氣團南下，氣溫將明顯下降，中部以北、宜蘭低溫攝氏11度到14度，局部地區可能出現10度低溫，最冷時間點在明晚至周一清晨 。氣象署預報員劉沛滕指出，今晚起海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會，明天天氣轉為乾冷。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 22
冷氣團來襲！粉專示警「越晚越寒冷」 苗栗以北低溫探10度
受到大陸冷氣團及輻射冷卻效應的影響，14日中部以北及東半部的天氣偏冷，南部地區早晚也感受到寒意。北部和東半部白天的高溫僅在17至20度之間，而中南部的高溫約為23至25度。入夜後，氣溫將進一步降低，中部以北及宜蘭的低溫預計在12至14度之間。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
今年首波大陸冷氣團逼近中！ 鄭明典一圖示警：很快有溫度上的反應！
今年入冬第一波大陸冷氣團將在今（13）晚起南下，氣溫將「溜滑梯式」驟降！前氣象局長鄭明典在臉書PO出預測圖示警，冷空氣已經很接近了，很快就會有溫度上的反應！鄭明典說明，此圖是今早8點的地面氣壓和降雨預台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晚急凍！冷氣團來襲北台「下探11℃」 高山可望迎今冬首雪
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，全台今晚起氣溫將明顯下滑，北部地區預估出現「滑梯式 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話