獼猴出沒新北 五大原則最安全

新北市生態環境多樣，不時傳出獼猴破壞農作物或闖入民宅事件，新北市動保處除派員前往勘查外，也提供誘捕籠、聲音驅趕器等設備協助民眾處理人猴衝突。動保處提醒，民眾若於戶外遇見獼猴務必確實遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，若獵捕、飼養將依法開罰。

動保處指出，近年因人類活動範圍增加與開發，導致野生動物棲地破碎化，人與野生動物衝突比例逐漸升高。在深坑區種植番薯的高姓農民，月餘前因農地屢遭獼猴闖入啃食農作物，嚴重影響收成，於是向動保處求助。經動保處提供誘捕籠，成功捕捉到1隻獼猴，事後載往合適地點野放。

動保處提醒，飼養獼猴也屬違法。石門區有位民眾上山遊玩時，發現1隻沒有母猴照顧的幼猴，基於同情帶回家照顧，未依規定通報專業單位。無論是出於善心或救援目的，自行飼養獼猴皆屬違法行為，故依《動物保護法》裁罰5萬元，並將獼猴帶回安置檢查後野放。

動保處強調，戶外活動時應避免主動接近、挑逗或靠近獼猴，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，以維持適當距離的方式，確保彼此安全。另在戶外餐飲應加強食物管理，且切勿因好奇而餵食或以食物吸引獼猴接近，確保彼此安全。

台灣獼猴屬於一般類野生動物，若獵捕將依《野生動物保育法》最高處30萬元罰鍰；以捕獸鋏、山豬吊方式捕捉，最高可處7萬5000元罰鍰。另農業部已公告台灣獼猴為「指定禁止飼養或輸入動物」，非法飼養最高處25萬元罰鍰。