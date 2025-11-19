獼猴出沒「偷祭品」 廟方打造「壓克力盾牌」防偷吃

高雄市 / 綜合報導

高雄鼓山區有寺廟長期會有獼猴光臨，跳上供桌拿走食物，廟方長期都很困擾，因此打造了壓克力盾牌要守護祭品，讓獼猴看得到、吃不到就會離開現場，意外掀起討論，民眾也說來這裡拜拜都會特別注意獼猴，如果遇到時也會保持距離。

高雄鼓山區寺廟內，民眾雙手合十拜拜，這時一隻獼猴走進來，用超快速度爬上供桌，下一秒拿了東西之後，就馬上跳下桌離開現場，在場民眾都看傻眼，民眾不敢亂動，靜靜看著獼猴，偷走祭品離開，當事民眾說：「爬到祭壇上面，偷走我們的水果，大家都嚇到，不要拿走我們的神主牌就好了。」

因為寺廟的位置靠近柴山，獼猴算是這邊常客，不少來祭拜的民眾，都曾遇過獼猴，只要稍微不注意，獼猴們就會用，迅雷不及掩耳的身手，瞬間拿走桌上的祭品和水果等等，讓廟方相當困擾，於是打造一套壓克力盾牌，要防祭品被偷吃。

廟方人員說：「這個還可以再鎖起來，現在裝這樣，牠不會開(拿走祭品)。」廟方人員說：「平常獼猴都會來，看沒有人注意，就會搶祭品，搶完就跑，現在裝壓克力板，作用就是讓猴子不能偷拿，牠看得到，吃不到，就會離開了。」

廟方說，真的沒有辦法，獼猴常常拜訪，也常常留得滿地都是排泄物，相當困擾，為了讓民眾比較能夠安心參拜，所以想出防獼猴偷吃的壓克力版，將祭品隔絕起來，也意外掀起討論。

民眾說：「有時候會看到猴子跳來跳去，上次我來的時候，在供桌，還跳起來拿東西，裝壓克力板，是感覺有比較安全一點。」拜拜同時要擔心獼猴來搶祭品，也要提醒民眾，如果遇到獼猴時，要保持冷靜不要餵食追趕，保持距離等牠們離開就好。

