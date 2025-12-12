獼猴又來! 香港遊客喝咖啡"包包遭猴搶" 護照.皮夾全不見

南部中心／綜合報導

高雄柴山台灣獼猴數量多，過去不少民眾都有食物被搶的經驗，這回有香港遊客上山喝咖啡，沒想到連隨身包包都被搶，雖然人沒受傷，但裡面的護照和皮夾都不見了，相當困擾。另外有遊客到一處休閒農場玩，卻被一隻鵜鶘，出嘴狂咬，嚇得趕緊離開。

獼猴搶走香港遊客的包包。（圖／翻攝畫面）

柴山旁的咖啡廳，遊客邊喝飲料邊欣賞美景，一隻台灣獼猴緩緩靠近，遊客刻意不和牠對到眼，但猴子沒離開，反倒從背後突襲。用力扯下女子的側背包，搶了就跑，女子嚇得驚聲尖叫，猴子快速跳上山坡，目擊民眾說，被搶的是香港來的遊客，這下護照、皮夾全都不見了。民眾：「會搶啊，我們都不敢拿袋子，搶去牠打開後就丟在那而已。」「搶包包很少啦，會搶塑膠袋比較多。」高雄柴山台灣獼猴多，為了覓食，過去類似搶案不少，但之前都只搶外露的食物或塑膠袋，現在卻連隨身包包都被搶。台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示：「牠們已經長期觀察說，遊客身上帶的背包，裡面可能會有一些食物啊糖果，可能就會想說找找看背包有沒有食物。」專家建議，碰到獼猴要把包包護在胸前，比較安全，這回嚇到外國遊客，護照被搶，更是很困擾。

鵜鶘張開嘴巴，狂咬坐在沙發上的民眾。（圖／翻攝畫面）

另外在高雄一處休閒農場，也有同樣驚嚇場面，快要跟人一樣身高的鵜鶘，張開嘴巴，狂咬坐在沙發上的民眾，大家趕緊低下頭，鵜鶘卻站在旁邊不走，最後一群人趕緊離開，避免再被咬。園方特助何信慧：「因為鵜鶘本身領地意識就比較強，另外也用嘴巴去探索世界，就是好奇寶寶，就想要每個都含含看、咬咬看。」園區裡面都讓動物們自由走動，和民眾近距離接觸，告示牌更可愛的提醒，鵜鶘是好奇寶寶，會用嘴巴探索世界，鵜鶘以魚類為主食，一般來說不會主動攻擊，這次親近遊客，大家也在猜，鵜鶘會不會把沙發當成了自己的地盤，調皮模樣，讓民眾留下深刻印象。

