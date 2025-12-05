獼猴大軍「飛越電網」進校園 網：在拍「猩球崛起」？

雲林縣林內鄉淵明國中位於山區邊緣，校園長期受到台灣獼猴侵擾。（圖／東森新聞）





雲林縣林內鄉淵明國中位於山區邊緣，校園長期受到台灣獼猴侵擾。近日更有3、40隻猴群大舉入侵校區，在屋頂與樹間穿梭跳躍，場面宛如電影情節，甚至多次與學生搶奪早餐，令校方相當頭痛。

12月4日清晨，大批猴群成群結隊爬上校舍頂樓，之後再從屋頂躍向對面大樹，敏捷身影讓校園彷彿變成野生動物活動區。淵明國中因鄰近過龍脈山區，多年來便不時出現猴群入侵情形，但近來次數明顯增加。

校方為了保護學生安全，先後嘗試使用沖天炮、七彈槍驅趕，並設置電網，希望能阻絕猴群入侵，但均無法有效遏止。猴子不僅無所畏懼，甚至更加頻繁出沒。

對此，雲林縣政府農業處表示，已派員前往校園了解情況，將視現場狀況採取必要措施，包括驅趕、捕捉或野放等方式，盡力降低猴群對校園的影響，讓師生能安心上課。

