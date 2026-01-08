獼猴家族下山搶食 中山大學保全「持槍」驅趕

中山大學位在高雄柴山，這裡猴滿為患。（圖／東森新聞）





趕猴子！高雄中山大學附近獼猴家族又下山搶食，一大群從山坡上衝下來，同學只好請保全幫忙，保全拿空氣槍用槍聲嚇走猴群，也會機動性巡查，根據了解可能是冬天山上食物短缺，成群的獼猴才會下山搶食。位在柴山上，時常有猴子出沒，學生們只要手上有食物或飲料，猴群們就會來搶，昨晚（17）又發生了同樣狀況，因此同學只好求助保全人員，拿空氣槍以槍聲嚇走猴群，保全除了在定點巡守之外，學生有狀況也可以打電話聯繫，保全會機動性巡查，根據了解可能是冬天山上食物短缺，成群的獼猴才會下山搶食。

廣告 廣告

幾名男大生跟著帶槍的保全，往學校的小門走，原來又有獼猴來搶食，保全走到門口，一連射了好幾槍。

中山大學男大生：「他在幫忙驅猴子，跟著他就好，砰，超多的，砰。」

這空氣槍的砰砰聲可以嚇走猴子，許多獼猴都躲回山上，但轉頭看這裡還有一群。

中山大學男大生：「一群的，對，很正常啦，我們這邊是猴子的棲息地，一群很正常。」

一整群猴子下山覓食，目標就是大學生手上的食物。中山大學位在高雄柴山，這裡猴滿為患，同學們手上只要有吃的喝的，就很容易被猴群攻擊搶食，甚至還有人會被猴子追趕，學生們只好求助保全射空氣槍嚇走猴子。

非當事保全：「我們會有在固定的地點，例如說餐廳或者是哨所，第二個的話就是機動性的。」

中山大學女大生：「對因為是冬天，可能山裡食物比較少，所以牠們會出來覓食，就比較常見。」中山大學女大生：「效果滿不錯的，至少猴子會怕。」

住在柴山山腳下的居民也受到猴子侵擾，住了18年第一次被猴子闖空門，廚房一片狼藉，被咬過的小番茄散落在桌上，地板還有香蕉皮，甚至一整包的紅棗也被撕開，一顆一顆掉在地上，猴子吃了五條香蕉，一整顆木瓜還有半袋小番茄，住戶很傻眼，猴子從窗戶鐵柵欄鑽起來，還會開紗窗，技能又提升了。

中山大學女大生：「應該是要制止，有人去餵獼猴這件事情，因為還是可以看到，在後山那邊有些人會餵，我覺得可能要制止這個行為，不然猴子會越來越猖狂，受難的還是我們這些學生。」

冬天山上食物短缺，寒假期間猴子一樣時常出沒，保全人員持空氣槍在校園巡守，用空氣槍的巨大音量嚇走猴群們，保護學生的安全。

更多東森新聞報導

路邊竄出猴！重機男輾過重摔骨折 猴子當場慘死

高雄鐵皮屋半夜起火！女「嬰兒式抱猴」逃生 曝自救過程

實驗猴遇車禍「趁亂逃走」 疑似帶病原且具攻擊性

