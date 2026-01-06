獼猴探險隊活動反應熱烈 壽山動物園開放洽詢報名

壽山動物園獼猴探險隊活動反應熱烈，下一場次將於一月十七日舉辦，目前也已報名額滿，後續還有獼猴生態與動物保育相關營隊陸續推出，動物園歡迎民眾洽詢、踴躍報名。（壽山動物園提供）

記者吳文欽／高雄報導

壽山動物園獼猴探險隊活動反應熱烈，下一場次將於一月十七日舉辦，目前也已報名額滿，後續還有獼猴生態與動物保育相關營隊陸續推出，動物園歡迎民眾洽詢、踴躍報名。

壽山動物園攜手台灣獼猴共存推廣協會，去年底首次推出獼猴探險隊活動，向遊客介紹獼猴行為與相關保育知識，參與活動的大小朋友手持獼猴足跡地圖，學習如何與獼猴友善共處，並走訪獼猴經常出沒地區及園區金頰長臂猿、白手長臂猿、紅毛猩猩、黑猩猩等靈長類動物展場，深入推廣靈長類動物知識，也讓動物探險之旅更饒富教育意義。

觀光局指出，壽山（柴山）是台灣獼猴原生棲地，而壽山動物園則是一間在野生動物棲地中的動物園，民眾造訪動物園，可以同時觀賞獼猴與園區動物互動的場景；近年來因人類不當餵食，導致獼猴族群的活動範圍往登山步道周邊區域擴大，並可發現獼猴覓食行為。

觀光局表示，園方近年來與台灣獼猴共存推廣協會合作，除將擴大宣導範圍至園區外的停車場、公車站等熱點，並廣設宣導公告呼籲民眾食物收妥不外露、不餵食獼猴，如遇獼猴搶食，請放手、不搶奪，以免受傷；此外，園區亦規劃室內用餐區、防猴垃圾桶、「防猴包」租借服務及廣播宣導人猴守則等措施。

壽山動物園說明，首場獼猴探險隊活動獲得熱烈回響，第二場次將於一月十七日舉辦，此外，為積極推廣獼猴共存知識、宣導保育觀念，日前舉辦的獼猴宣導好有梗創意設計大賽，透過廣邀各界發揮創意、集思廣益，設計具教育意義的獼猴宣導告示牌，期盼能讓獼猴保育觀念推展至更多族群，凝聚人猴友善共存意識。