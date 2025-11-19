獼猴搶公媽食物？！ 元亨寺製「壓克力板」避免祖先沒得吃

高雄鼓山獼猴搶食的狀況層出不窮，元亨寺方對此想出妙招，利用壓克力板，來將祭品放在板子內並鎖上，除了能有效防止猴子（圖／TVBS）

高雄鼓山獼猴搶食的狀況層出不窮，就連民眾到元亨寺祭拜祖先，都還遭到搶劫，元亨寺方對此想出妙招，利用壓克力板，來將祭品放在板子內並鎖上，除了能有效防止猴子之外，也能讓工作人員避免，冒著猴子攻擊的風險來驅趕牠門。

獼猴闖入元亨寺晉塔區域的情況屢見不鮮。根據現場錄影畫面顯示，一隻獼猴大膽地進入寺內，先是拿了一盤祭品，因不太滿意又換了另一盤，最後悠哉地離開現場。這種公然偷竊的行為讓民眾束手無策，寺方人員表示，若試圖阻止獼猴，可能會引發衝突並導致人員受傷，因此建議盡量避免直接對抗。

猴子挑了一盤祭品後，從從容容、大搖大擺地離開現場，但民眾卻無能為力（圖／翻攝陽光禮儀．生前契約）

為解決這一問題，元亨寺設計了特殊的壓克力防護架，被稱為「守護祭品防偷吃的神物」。這些透明的防護架安裝在塔位區，祭品可以放置其中並加以鎖定，防止獼猴以迅雷不及掩耳的速度將食物偷走。這項措施確保了家屬在祭拜過程中不會遭遇祭品被洗劫一空的尷尬情況。

祭拜的民眾對這一創新措施表示認同。一位民眾描述，獼猴並非固定在特定位置，而是經常跳來跳去，甚至會跳上桌子搶奪東西。有了壓克力防護架後，祭品的安全性大大提高，讓民眾能夠安心祭拜。

元亨寺方坦言，獼猴偷竊祭品的情況層出不窮，且擔心工作人員在驅趕過程中可能遭受攻擊，因此才採取這項防護措施。除了在寺廟內搶奪祭品外，高雄鼓山區的獼猴還曾在街上搶奪粽子、在動物園內搶娃娃車。

元亨寺坦言，猴子來偷東西的狀況層出不窮，也擔心工作人員會被攻擊，壓克力板也是大家苦惱想出創新方法（圖／TVBS）

面對獼猴日益猖獗的行為，附近學生和居民只能自備防身物品。然而，如何根本解決獼猴偷竊問題，仍讓大家感到苦惱，只能不斷尋求創新方法應對。

