獼猴新北街頭亂竄！身穿尿布綁寵物繩 非法飼養最高罰25萬

新北三重出現一隻包尿布的獼猴，疑似從家中偷跑出來。（圖／Facebook 我是三重人 We Are Here）

一隻身上包著尿布、遭非法飼養的台灣獼猴，日前在新北市三重區街頭亂竄引發關注。這隻小獼猴身上不僅穿著尿布，胸背還綁著寵物牽繩，明顯是人工飼養。熱心民眾發現後將其送至派出所，目前已由新北市動保處接手安置。專家提醒，台灣獼猴已被列為禁止飼養動物，違者最高可罰25萬元，且獼猴容易感染會導致人類死亡的疱疹B病毒，不適合當寵物。

事件發生在15日下午，位於新北市三重區大同北路與民生街口。一隻台灣獼猴身上包著尿布，疑似從家中偷跑出來，坐在機車上四處張望，活潑模樣引起路人注意。目擊民眾表示，小猴子在現場跳來跳去，有人試圖用香蕉吸引牠下來，但牠不願下來，還一度跑到屋頂上。最後，一名路過的外送員擔心小猴子會發生危險，便騎著機車將牠送到派出所。新北市動保處接獲通報後，立即派員前往派出所將小獼猴帶回安置，並著手追查飼主來源。新北市動保處長楊淑方表示，依據動保法，台灣獼猴自2022年11月1日起已被列為禁止飼養動物，違者將依動保法第26條規定，最高可處25萬元罰鍰。

專家指出，台灣獼猴容易感染疱疹B病毒，這是一種人畜共通傳染病，人類若接觸或被咬傷都有感染風險，嚴重可能導致死亡。此外，長期被人工飼養的小猴子已經喪失野外求生能力，無法回歸自然。動保處表示，將進一步評估這隻小獼猴的健康狀況，並詢問相關單位或合格收容機構是否有意願領養。雖然小猴子看起來可愛，但不應該成為家中寵物，非法飼養不僅違法，也對動物福利造成傷害。

