獼猴超兇！坐供桌搶祭品 眾人看傻…高雄元亨寺「壓克力罩」怕祖先沒得吃

高雄有部分地區因靠近山區，因此民眾遭到台灣獼猴搶食狀況頻傳，現在就連祖先的食物也不放過，就有民眾家人往生後，將骨灰準備入塔到元亨寺，沒想到供品才放好，馬上就還遭到獼猴大盜搶劫。對此，廟方不堪其擾想出妙招，製作壓克力罩板，也成為另一種奇特的寺廟景象。

就有殯葬業者臉書發文，也po出現場錄影畫面顯示，民眾捧著家人的骨灰，在師父領軍下，正要舉行入塔等相關儀式，就在此時一隻獼猴大膽闖入，獼猴先拿了一盤祭品，端詳一番後似乎不太滿意，因此又換了另一盤，最後悠哉地離開現場。

台灣獼猴搶供品，元亨寺加裝壓克力罩。翻攝陽光禮儀 • 生前契約臉書

台灣獼猴公然偷竊的行為，除了讓廟方人員、民眾束手無策，也只能眼睜睜看著祭品被搶。寺方人員解釋，若試圖阻止獼猴，可能會引發衝突並導致人員受傷，因此建議民眾避免直接與獼猴對抗。

為了怕祖先們沒得吃，元亨寺近期設計了特殊的壓克力防護架，利用這些防護架安裝在塔位區，祭品可以放置其中並加以鎖定，防止獼猴以迅雷不及掩耳的速度將食物偷走。這項措施確保了家屬在祭拜過程中不會遭遇祭品被洗劫一空的尷尬情況。

參拜民眾表示，有了壓克力防護架後，買來給祖先享用的祭品，安全性大大提高，也不用擔心祖先沒得吃了，更能安心祭拜。

