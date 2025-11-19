獼猴跳上供桌搶走供品！驚人畫面曝 廟方出手了

高雄有家屬正在元亨寺進行進塔儀式，獼猴突然跳上供桌，把祭品搶走了。（圖／翻攝自陽光禮儀 生前契約臉書）





高雄有家屬正在元亨寺進行進塔儀式，獼猴突然跳上供桌，把祭品搶走了，讓家屬相當無奈，禮儀公司人員將影片公開在網路上引發熱議，比較特別的是這間寺廟在柴山下，猴子搶供品與祭品不是首例，廟方相當無奈，只好打造一個壓克力供桌來防範，沒想到猴群聰明到轉戰沒壓克力的神主區搶食。

高雄元亨寺裡家屬正在進行進塔儀式，突然。

家屬vs.禮儀公司人員：「ㄟㄟ，（不要激怒牠，不要激怒牠，就讓牠拿走。）」家屬不想中斷儀式，眼睜睜看到獼猴把桌上的祭品搶走，這整個過程被一旁的禮儀公司人員拍下來，公開在網路上引發熱議。

禮儀公司人員：「當下大家其實都滿害怕，但是你去驅趕猴子的話，怕會動到我們的神主牌這樣就不太好。」回到現場上午仍有家屬舉行儀式，幸好沒有猴子來搗亂，但廟方飽受猴子困擾已經很久了，這是在元亨寺的塔位區，過去猴子常來打劫，廟方只好在桌面上用厚重的壓克力當作防護罩，防範猴子偷祭品。

廟方人員：「看到四下無人，搶走食物就走了，做壓克力防護罩（有用嗎），看得到吃不到牠就走了，猴子會坐在桌上吃東西，吃完還便溺在桌上，對佛祖大不敬啦。」

廟方說獼猴不只打劫祭品還在寺廟裡隨處便溺，樓梯間穿堂都有牠們的蹤跡，讓清潔人員疲於奔命。

廟方人員：「牠們晚一點沒什麼人了，牠們就集中一整群來都帶來這裡，牠們報復心很重，四處都便溺，牠們不會挑山上（便溺）啦。」

元亨寺位在柴山山腳下，獼猴常下山打劫祭品覓食，塔位區有防護罩後，他們轉攻沒有防護罩的神主區搶食物，廟方還在考慮要不要再增設防護罩。

