獼猴闖嘉義市鬧區 市府籲遇到快通報+遵守三不原則

嘉義縣 / 綜合報導

獼猴竟然現蹤嘉義鬧區！有網友分享獼猴在嘉義市精忠新城屋簷走跳的畫面，引發討論，當地里長也拍下獼猴出沒的過程，甚至還有民眾目擊牠跑到大樓樓頂、以及爬上電線桿頂端，由於嘉義市鄰近山區，獼猴誤入市區的情況並非首次，市府呼籲如果遇到獼猴盡快通報，並遵守「不餵食、不接觸、不驅趕」的三不原則。

獼猴爬上竹竿，彷彿在嬉鬧一樣跳上跳下，見到有人靠近，也絲毫不害怕，在高處歇息了一會，隨後就快速離開，嘉義市出現獼猴蹤影，甚至還進入鬧區。坐在超商旁的鐵皮屋簷上，十分愜意，底下人車來來往往，他也不在意，不只在精忠新城社區裡走跳，也攀爬上電線桿的頂端，被民眾目擊拍下畫面。

廣告 廣告

當地民眾說：「在那邊跳下來，又跳上去，後來跑到馬路上。」記者VS.當地民眾說：「跑很快，(跑過去對面)，爬上屋頂，從那條巷弄進去了，今(29)日才看到而已，(今天才看到喔)，他們是說有三隻。」當地民眾說：「也爬到十樓大樓的樓頂，也跑上去。」獼猴活動力強，在市區建築物間蹦跳逃竄，由於嘉義市鄰近山區，當地里長研判，牠可能是從山區跑下來，已經通報市府。

當地民眾說：「之前也出現過一次。」記者VS.當地民眾說：「(之前有過一次)，對啊，(牠們都跑來哪裡)。」當地民眾說：「就四處跑，到處跑。」嘉義市府建設處農林畜牧科科長陳怜惠說：「我們市府(獲報)立刻派員到現場處理，但是現場並沒有發現到獼猴，如果民眾有發現到獼猴的話，請立刻通報。」

獼猴行動敏捷，雖然闖進市區，但也消失得快，市府也提醒，民眾如果再遇到獼猴，記得「不餵食、不接觸、不驅趕」的三不原則，避免猴子因驚嚇，而產生攻擊行為，或者闖入民宅。

原始連結







更多華視新聞報導

獼猴「路殺」一死一傷！通報回「就地掩埋」 農業處：會改善

獼猴爬電線當走鋼索 民眾驚呼「馬戲團成員」

北市內湖驚見獼猴現蹤！ 居民：以為眼花了

