獼猴體內換上豬腎！中國異種器官移植畫面曝…醫毛喊：人體移植倒數

國際中心／巫旻璇報導

中國華中科技大學同濟醫院19日拋出震撼彈！研究團隊宣布，經基因編輯的豬腎被「成功裝上」獼猴體內，不僅正常運作、還撐超過一年，創下陸方異種器官技術重大突破。團隊直言，在全球器官荒雪上加霜之際，豬器官恐成未來人類的「救命備胎」。













「獼猴體內換上豬腎」活一年！中國異種器官移植畫面外流…醫生喊：人體移植倒數

中國華中科技大學同濟醫院研究團隊宣布，經基因編輯的豬腎被「成功裝上」獼猴體內。（圖／翻攝自微博）









根據《極目新聞》引述該院器官移植研究所專家陳剛的話指出，「每次看到末期腎衰患者漫長等待，都讓我們心裡很不是滋味。」他透露，團隊投入此領域已超過二十年，全球每年真正獲得腎臟移植的患者僅約一成，異種移植因此被視為突破瓶頸的可能。

廣告 廣告

陳剛指出，過去若以靈長類作為捐贈來源，不僅排斥反應激烈，也存在倫理爭議；反觀豬與人的器官大小接近、繁殖快、來源穩定，因此成為最佳選擇。然而跨物種免疫排斥與病毒風險一直是最大挑戰。

研究團隊自1999年開始著手相關實驗，早期豬腎在獼猴體內僅能維持13天。隨著基因編輯技術精進，他們移除引發排斥反應的基因，但移植後仍屢次卡在30天以下的存活時間，主因是多數豬體內帶有巨細胞病毒，造成器官迅速衰竭。





「獼猴體內換上豬腎」活一年！中國異種器官移植畫面外流…醫生喊：人體移植倒數

豬腎被「成功裝上」獼猴體內成功存活一年。（圖／翻攝自微博）









為此，團隊與企業合作打造「全程無菌飼育模式」，從剖腹產到隔離飼養皆遵守高規格防護，順利培育出無巨細胞病毒、且經基因改造的豬隻。以此進行實驗後，部分獼猴的移植腎臟存活期成功延長至五個月以上。

此外，團隊也調整免疫抑制策略，從多隻受試獼猴中挑選免疫反應較低者，並以更精準方式控管用藥，逐步延長器官壽命。2024年豬腎首次挺過半年，2025年正式突破一年，且受試獼猴目前生命跡象仍穩定。陳剛最後表示，團隊已朝臨床前標準前進，希望能在三到五年內讓患者實際接受豬器官移植，但包括倫理爭議與跨物種感染監控等問題仍需謹慎推進。









原文出處：「獼猴體內換上豬腎」活一年！中國異種器官移植畫面外流…醫生喊：人體移植倒數

更多民視新聞報導

普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢

CNN：中國怒批高市不單因為台灣 習近平精心盤算對日報復

讚帆立貝「完美」！美駐日大使：北京另當別論

