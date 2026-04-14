玄天上帝聖誕遇穀雨！命理師曝「4招」防小人

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4月19日（農曆三月初三）適逢北極玄天上帝聖誕，隔日則迎來節氣「穀雨」。命理師柯柏成指出，這兩天是能量轉強的關鍵時間點，非常適合開運，但祈願須心存正念，避免反噬。

4月19日（農曆三月初三）適逢北極玄天上帝聖誕。（示意圖／中天新聞）

柯柏成指出，農曆三月初三為玄天上帝（真武大帝）的聖誕日，在台灣民間信仰稱為帝爺公或上帝公，這天在道教中具有特殊意義，被視為三陽開泰、萬象更新；而4月20日（農曆三月初四）上午9時38分51秒將進入穀雨節氣，兩者相連，被視為轉運的良機。

柯柏成進一步說明，玄天上帝以「蕩魔天尊」之威名護佑眾生，因此當天特別適合進行祈福、消災與化解人際紛爭等儀式。民眾可依循傳統方式，把握此日能量，透過儀式與心念的結合，既能開運增福，亦能有效化解是非，迎來貴人相助。

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在祭拜方式上，柯柏成說明，可準備壽麵、紅龜粿與當季水果等供品，並選在上午7至9時或11時至下午1時進行祭拜，此時陽氣旺盛，易得神明加持；若不便前往廟宇，也可在住家朝北方設置供桌祈願，同時於北方擺放五色豆（紅、綠、黃、黑、白）象徵五行平衡，有助於驅邪避煞。

可準備壽麵、紅龜粿與當季水果等供品，並選在上午7至9時或11時至下午1時進行祭拜。（示意圖／中天新聞）

柯柏成指出，若想進一步化解小人干擾，可使用符咒鎮壓法，書寫「真武大帝斬邪」六字於黃紙上，折成八卦形隨身攜帶，或在清晨面向北方默念「真武護法，小人遠離」口訣三遍。此外，也有人會將黑曜石飾品過玄天上帝香爐三圈後，放於辦公桌左側，化解口舌是非。

另外，還可搭配簡易的民俗做法，例如取粗鹽一小包，於祭拜時置於玄天上帝香爐上順時鐘繞三圈，後撒於家門外或辦公室入口處，或剪紅紙人形寫上「小人」二字，祭拜時稟告玄天上帝後焚化，象徵借神力焚毀小人氣場。

柯柏成提醒，玄天上帝重視「忠孝節義」，無論祈福或進行任何儀式，都應以「正心誠意」為本，不可帶有害人之心，否則易招反噬；平時多行善積德、減少葷食，特別是在聖誕當日茹素並避免爭執，更能表達對神明的敬意，有助提升自身正氣，自然遠離小人。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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