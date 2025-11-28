玄天上帝降乩指示 160年芒果樹「化椅延靈」再續香火緣

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

在台灣，我們經常可見宏偉的廟宇旁屹立著一棵棵蒼翠的參天古木。古老的廟宇與老樹共同守護著聚落，樹齡高的古木常被視為「樹公」、「樹王公」，村民以紅布條繫身，樹下設香爐膜拜，是穩定地理風水、為信徒庇蔭鎮煞的重要存在。這份「人樹共好」的情感，深深體現在屏東內埔黎明村玄武宮前，那棵樹齡至少160年的老芒果樹身上。它與玄武宮共享香火，比村落建村的歷史更早，是無數黎明人心中最溫暖的記憶地標，與台灣傳統的樹公形象不謀而合。

玄武宮與門口老樹。（圖／翻攝自犁頭鏢玄武宮粉絲專頁）

黎明村玄武宮舊名「犁頭鏢」，在清朝歷經水患三度遷徙，最終於日治時期落腳現址，而這棵芒果樹，就是在遷址後所栽種。它見證了廟宇的安穩、村落的發展，樹勢本應長存。雖然老芒果樹曾被縣府列冊保護，但為了配合屏187線道路拓寬工程，它在2021年被迫移植至廟埕。

村長黃永全說，起初移植後仍見新枝冒出，但好景不常，樹勢日漸衰弱。經植物醫生診斷病重、雖竭力進行土壤改良搶救，但在今年四月底，這棵伴隨黎明村走過百六寒暑的老樹，最終仍被專家判定死亡。

老樹化身泡茶桌入廟。（圖／村長黃永全提供）

老樹的逝去，讓村民們萬分不捨，於是，村民們向玄武宮的主神「玄天上帝」（上帝爺公）尋求指點迷津。神明慈悲，特別降乩指示，要求老樹以「護黎百載化椅延靈」的方式保留下來，繼續共享人間香火。

在神諭的指引下，村民們請來木工師傅，將老樹縱向剖成兩半，製成了兩張厚實的巨型桌板，而樹枝和樹瘤則巧妙地做成椅子和聚寶盆。黃村長更以雷射雕刻技術，將老樹的生命史和這段「延靈」故事刻在桌面，讓其成為永恆的村史紀錄。

「米餡」紅龜粿。（圖／村長黃永全提供）

近日在熱鬧的入廟儀式中，上百位黎明村民齊聚一堂，如同辦喜事般迎接老樹的新生。婆婆媽媽們準備了地方特有的「米餡」紅龜粿，壯丁們則合力將重獲新生的老樹桌椅扛進廟埕，一起慶祝老芒果樹重獲新生，繼續陪伴鄉里！

