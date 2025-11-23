玄奘大學法律系與日本松山大學法學院交流 延續兩校關係

松山大學法學院明照博章教授率領 5位學生實習法庭體驗。





玄奘大學法律學系22日再次與日本松山大學法學院進行學術交流活動。此次由松山大學法學院明照博章教授率領 5位學生前來訪問，雙方就法律教育與國際合作等議題深入交流，持續深化兩校的長期友好關係。

玄奘大學與松山大學自104年簽訂合作交流協議書後，即展開密切合作，包括師生交流、交換學生計畫與學術訪問等活動，雙方往來頻繁，互動成果豐碩，繼104年、105年、111年雙方各有學生相互交換研修，玄大二位學生申請該校明(115)年春季經營學部交換研修已獲核准，再度落實兩校維繫國際教育合作的強度與堅實。

松山大學法學院明照博章教授率學生訪問玄奘大學。

活動由玄奘大學主任秘書李錫棟教授、社會科學院副院長蔡震榮教授、法律學系主任陳俊宏教授與國際事務中心共同接待，並邀集法律學系劉育偉老師、社會工作學系王松玲老師及警察大學黃瑞宜老師共同參與；雙方透過系所簡介、課程分享與研究議題交流，討論跨國法律教育的趨勢與未來可能合作方案，包括學生短期研習、教師研究交流與共同舉辦學術研討會等方向，另外，亦於活動現場，邀請對方體驗本校重新整建的實習法庭教室，穿上法官、檢察官及律師等法袍，在實習法庭教室體驗並模擬臺灣法院的開庭流程，並藉此機會相互討論及比較中日法官服裝與開庭的異同。

中日學術交流座談由明照博章教授以日本性犯罪的法律修正過程為主題發表其論述，分享日本法學教育與司法制度的發展；其次由日本松山大學學生以「危險駕駛致死罪中，對默示意思聯絡成立要件的考察」發表其論述，作為兩校師生交流討論的議題；本次學術交流，使本校師生對日本法律體系有更深入的理解。參與交流的師生互動熱絡，提出多項問題互動，現場討論氣氛熱烈。



