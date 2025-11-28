玄奘大學「奘見地方」成果展 教學創新實力展現

原民舞蹈活力演出。





玄奘大學一年一度 USR暨高教深耕成果展「奘見地方」27日登場，會場除了擺攤展現玄大在地鏈結、教學創新的實力外，並頒發USR計畫主持人、場域夥伴、教師核心能力獎勵，以及學生築夢實踐獎。此外，活動吸引來自成德、磐石、香山、竹工、竹東等校高中校長蒞臨指導，並加入原住民族「幾散舞團」及新埔旱坑社區的互動表演，一起舞動，High翻全場。

玄奘大學校長簡紹琦致詞表示，「玄奘大學多年來一直深耕地方服務及USR計畫，十分感謝社區夥伴的陪伴與共同成長，也很謝謝他們今天的參與。非常高興可以展現這一年來玄大在教學創新、終身學習、永續發展領域的成果，今後玄大也會在這些面向持續努力」。

玄奘大學校長簡紹琦與高中校長及海大貴賓。

由幾散竹東園區內店家一起組成的「幾散舞團」，在活動中帶來「泰雅歡樂歌」及「活力行動曲」二項表演，亦為玄大USR計畫「魯瑪．先生—韌性部落休閒產業發展計畫」的服務場域之一。今日成果展中，由玄大校長簡紹琦頒發「原創薪生獎」(得獎人：羅夢華 Samu)、「在地提攜獎」(得獎人：張文晴)、「部落傳笙獎」(得獎人：張雁萍) 等優秀場域夥伴獎。「魯瑪．先生」由玄大應用心理學系助理教授李宏偉擔任計畫主持人，計畫的其他服務對象包括五峰鄉和平、民都有、朱家莊等部落，期望將原民文化融入部落休閒產業，以提升遊程深度並平衡經濟與文化發展。

今年由新埔旱坑社區榮獲「最佳夥伴社區」，並由里長葉雲全代表領獎。玄奘大學執行「新埔旱坑柿家創新永續計畫」已邁入第三年，由玄大藝術設計學院助理教授謝明勳擔任計畫主持人，期望能運用專業特色知識及創意，協助解決社區問題，更透過產業創新、場域活化、串聯資源，打造新新埔幸福農村典範。

活動攤位中最受矚目的是大傳系「無人機足球競技體驗站」，及藝創系、餐旅系合作的「陶瓷咖啡濾杯及手沖咖啡」攤位。另外，甫獲教育部Ustart 二階獎勵的「林林后世代」木工手作創業攤位也頗受好評。



