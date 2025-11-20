玄彬、孫藝珍勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜

說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。

只能說這場韓國影壇年度盛事，從紅毯開始到典禮結束都充斥這對恩愛的銀色夫妻，即使電視電影都寫不出他倆的幸福，相信每個觀眾看著直播也感受到了吧。

紅毯上演「搶第一」逗趣戲碼

玄彬和孫藝珍分別憑電影《哈爾濱》、《徵人啟弒》角逐本屆青龍影帝影后殊榮，兩人也一前一後壓軸現身紅毯，本以為小倆口是來約會的，畢竟這可是他們自《愛的迫降》之後，相隔5年的再度合體同台，現場影迷和紅毯主持人都興奮不已。

廣告 廣告

孰料當主持人問玄彬，夫婦兩人之中只能有一人得獎會選哪位？結果他竟回答：「我會選自己！」緊接著孫藝珍登場，當主持人又問她，兩人當中希望誰獲獎的問題時，孫藝珍也馬上笑說：「他肯定選了自己，我當然也希望是我得獎。」

果然是雙強夫妻檔，誰都不讓誰，而玄彬那一本正經的幽默感，也只有孫藝珍瞭然於心，所以兩人絲毫沒猶豫就回答了出來，唯有主持人整個語塞，完全沒料到這對明星夫婦會如此互不相讓、搶著當第一。

其實孫藝珍懷孕時，也曾有記者問他倆希望小孩長得像誰？結果兩人的各自回答都是自己，這超狂的勝負欲早就有跡可循，就不知道如今的「甜豆」長得像誰多一點？

兩人走紅毯誰也不讓誰：

再次同時拿下「人氣明星獎」

猶記得2020年《百想藝術大獎》，玄彬和孫藝珍憑《愛的迫降》分獲男女演員「人氣賞」時，兩人尚未公開戀情，只能暗地眉來眼去上台領獎，誰能想到五年之後已經結婚生子，還可以再次一起拿下人氣獎。

該獎項的難能可貴是，開放網友投票的最強人氣，五年之後依舊是玄彬、孫藝珍，等於打敗今年上映所有電影的男女演員，甚至連第二名的朴珍榮和潤娥，票數都遠遠落後這對夫妻檔，真的相當厲害。

相信這也是所有粉絲的集體意志吧，希望瞧見玄彬和孫藝珍一起上台領獎，而他倆也沒有讓大家失望，在台上拚命發糖給觀眾吃。

典禮主持人李帝勳特別提到，這是兩人婚後首次一起出席頒獎禮，孫藝珍立即甜笑說：「永遠不會忘記這個瞬間，可以跟老公一起領獎非常難忘，很感謝大家為我投票。」

當問到玄彬與妻子一起獲獎的感受時，他表示：「這是自《愛的迫降》後，我們又一起站在舞台上拿獎，感覺非常幸福。」但更叫觀眾笑開花的，是孫藝珍接下來的動作。

就在主持人李帝勳說「我還是第一次看到真夫妻一起領獎」時，孫藝珍的身體突然一步一步靠向玄彬，隨即膩在老公身邊伸手比耶，讓攝影機拍到雙人鏡頭，玄彬的眼神則充滿寵愛，簡直甜到快掉蜜了。

玄彬和孫藝珍同獲最高人氣獎：

夫婦聯手勇奪影帝影后

典禮最後的重頭戲，非揭曉影帝影后的時刻莫屬。

當玄彬憑《哈爾濱》獲得有生以來第一個影帝時，他馬上緊緊擁抱坐在身旁的老婆孫藝珍，那份激動肉眼可見，畢竟當演員22年，他從來沒拿過電影個人獎，給大家一種雖然是明星但不是電影咖的感覺。

如今這一座青龍影帝，總算證明了他在影壇的地位，而孫藝珍儘管在紅毯跟老公笑笑鬧鬧，第一時間也超級高興，尤其是看到玄彬上台領獎的畫面，心情更是激動到眼濕濕。

不過最令她感動的，應該是玄彬在感謝完導演和同片演員後，最後說的這一段話：「光是存在就給予我很大力量的，我的妻子藝珍還有我的兒子， 真的非常愛你們！」孫藝珍也在台下擺出心形手勢向老公示愛。

而當孫藝珍憑《徵人啟弒》榮獲影后時，她本人完全沒料到，畢竟在片中的戲份比較少，因此名單揭曉時一臉不可置信，不過玄彬同樣大力給她擁抱。

孫藝珍說：「回想第一次在青龍獲獎是27歲的時候，現在已經40多歲，而且是相隔七年再拍電影，感到既興奮又擔心，如今結婚成為母親想法也變得不一樣，希望能做一個好的大人，我還想把這個獎的喜悅，分享給我最愛的兩個男人，金泰坪（玄彬本名）和我的兒子金佑振！」

孫藝珍同時也成為韓國影史首位完成「兩輪大滿貫」的女演員！在韓國影壇「三大獎」青龍、百想、大鐘，都獲得影后殊榮是一次大滿貫，如今她在三大獎各拿過兩次影后，已經創下影史紀錄。

夫妻倆拿回四座獎盃：

兒子「甜豆」真名充滿愛意

雖然玄彬、孫藝珍勇奪影帝后，是本屆青龍獎的高光時刻，但韓網論壇對於首度曝光的名字「金佑振」，似乎更感興趣，畢竟這三年來，兩人都只喊兒子的小名「甜豆」，大家根本不知道這位星二代的全名為何。

因此網友霎時都振奮了起來，發現金佑振（김우진）根本是「金佑珍」，也就是金泰坪保佑孫藝珍的意思，因為「振」「珍」韓語發音相同，未免太甜度爆表了吧。

也有網友透露，玄彬哥哥的兩個兒子，名字中間都有一個「佑」字，可能是他們家族的輩分用字，即使如此，玄彬和孫藝珍還是把自己名字中的兩個字，都放進兒子的全名裡，光是這點就好嗑到不行，完全體現「金佑振」是兩人愛情結晶的用意，誰說這不是一個充滿愛的名字呢。

更多影劇娛樂相關：

NewJeans談判內容曝光！三成員要求閔熙珍回鍋ADOR 公司氣炸回應「保護惠仁、Haerin」

GD鬆口告白「想結婚當爸爸」！首談勝利和T.O.P離隊心境、被誣陷「考慮退出歌壇」痛苦

21歲張員瑛豪砸3億台幣買豪宅！財閥閨蜜家族打造 僅15住戶買得到