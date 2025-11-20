玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝真藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。
只能說這場韓國影壇年度盛事，從紅毯開始到典禮結束都充斥這對恩愛的銀色夫妻，即使電視電影都寫不出他倆的幸福，相信每個觀眾看著直播也感受到了吧。
紅毯上演「搶第一」逗趣戲碼
玄彬和孫藝真分別憑電影《哈爾濱》、《徵人啟弒》角逐本屆青龍影帝影后殊榮，兩人也一前一後壓軸現身紅毯，本以為小倆口是來約會的，畢竟這可是他們自《愛的迫降》之後，相隔5年的再度合體同台，現場影迷和紅毯主持人都興奮不已。
孰料當主持人問玄彬，夫婦兩人之中只能有一人得獎會選哪位？結果他竟回答：「我會選自己！」緊接著孫藝真登場，當主持人又問她，兩人當中希望誰獲獎的問題時，孫藝珍也馬上笑說：「他肯定選了自己，我當然也希望是我得獎。」
果然是雙強夫妻檔，誰都不讓誰，而玄彬那一本正經的幽默感，也只有孫藝真瞭然於心，所以兩人絲毫沒猶豫就回答了出來，唯有主持人整個語塞，完全沒料到這對明星夫婦會如此互不相讓、搶著當第一。
其實孫藝真懷孕時，也曾有記者問他倆希望小孩長得像誰？結果兩人的各自回答都是自己，這超狂的勝負欲早就有跡可循，就不知道如今的「甜豆」長得像誰多一點？
兩人走紅毯誰也不讓誰：
再次同時拿下「人氣明星獎」
猶記得2020年《百想藝術大獎》，玄彬和孫藝真憑《愛的迫降》分獲男女演員「人氣賞」時，兩人尚未公開戀情，只能暗地眉來眼去上台領獎，誰能想到五年之後已經結婚生子，還可以再次一起拿下人氣獎。
該獎項的難能可貴是，開放網友投票的最強人氣，五年之後依舊是玄彬、孫藝真，等於打敗今年上映所有電影的男女演員，甚至連第二名的朴珍榮和潤娥，票數都遠遠落後這對夫妻檔，真的相當厲害。
相信這也是所有粉絲的集體意志吧，希望瞧見玄彬和孫藝真一起上台領獎，而他倆也沒有讓大家失望，在台上拚命發糖給觀眾吃。
典禮主持人李帝勳特別提到，這是兩人婚後首次一起出席頒獎禮，孫藝真立即甜笑說：「永遠不會忘記這個瞬間，可以跟老公一起領獎非常難忘，很感謝大家為我投票。」
當問到玄彬與妻子一起獲獎的感受時，他表示：「這是自《愛的迫降》後，我們又一起站在舞台上拿獎，感覺非常幸福。」但更叫觀眾笑開花的，是孫藝真接下來的動作。
就在主持人李帝勳說「我還是第一次看到真夫妻一起領獎」時，孫藝真的身體突然一步一步靠向玄彬，隨即膩在老公身邊伸手比耶，讓攝影機拍到雙人鏡頭，玄彬的眼神則充滿寵愛，簡直甜到快掉蜜了。
玄彬和孫藝真同獲最高人氣獎：
夫婦聯手勇奪影帝影后
典禮最後的重頭戲，非揭曉影帝影后的時刻莫屬。
當玄彬憑《哈爾濱》獲得有生以來第一個影帝時，他馬上緊緊擁抱坐在身旁的老婆孫藝真，那份激動肉眼可見，畢竟當演員22年，他從來沒拿過電影個人獎，給大家一種雖然是明星但不是電影咖的感覺。
如今這一座青龍影帝，總算證明了他在影壇的地位，而孫藝真儘管在紅毯跟老公笑笑鬧鬧，第一時間也超級高興，尤其是看到玄彬上台領獎的畫面，心情更是激動到眼濕濕。
不過最令她感動的，應該是玄彬在感謝完導演和同片演員後，最後說的這一段話：「光是存在就給予我很大力量的，我的妻子藝珍還有我的兒子， 真的非常愛你們！」孫藝真也在台下擺出心形手勢向老公示愛。
而當孫藝真憑《徵人啟弒》榮獲影后時，她本人完全沒料到，畢竟在片中的戲份比較少，因此名單揭曉時一臉不可置信，不過玄彬同樣大力給她擁抱。
孫藝真說：「回想第一次在青龍獲獎是27歲的時候，現在已經40多歲，而且是相隔七年再拍電影，感到既興奮又擔心，如今結婚成為母親想法也變得不一樣，希望能做一個好的大人，我還想把這個獎的喜悅，分享給我最愛的兩個男人，金泰坪（玄彬本名）和我的兒子金佑振！」
孫藝真同時也成為韓國影史首位完成「兩輪大滿貫」的女演員！在韓國影壇「三大獎」青龍、百想、大鐘，都獲得影后殊榮是一次大滿貫，如今她在三大獎各拿過兩次影后，已經創下影史紀錄。
夫妻倆拿回四座獎盃：
兒子「甜豆」真名充滿愛意
雖然玄彬、孫藝真勇奪影帝后，是本屆青龍獎的高光時刻，但韓網論壇對於首度曝光的名字「金佑振」，似乎更感興趣，畢竟這三年來，兩人都只喊兒子的小名「甜豆」，大家根本不知道這位星二代的全名為何。
因此網友霎時都振奮了起來，發現金佑振（김우진）根本是「金佑珍」，也就是金泰坪保佑孫藝真的意思，因為「振」「珍」韓語發音相同，未免太甜度爆表了吧。
也有網友透露，玄彬哥哥的兩個兒子，名字中間都有一個「佑」字，可能是他們家族的輩分用字，即使如此，玄彬和孫藝真還是把自己名字中的兩個字，都放進兒子的全名裡，光是這點就好嗑到不行，完全體現「金佑振」是兩人愛情結晶的用意，誰說這不是一個充滿愛的名字呢。
更多影劇娛樂相關：
NewJeans談判內容曝光！三成員要求閔熙珍回鍋ADOR 公司氣炸回應「保護惠仁、Haerin」
GD鬆口告白「想結婚當爸爸」！首談勝利和T.O.P離隊心境、被誣陷「考慮退出歌壇」痛苦
21歲張員瑛豪砸3億台幣買豪宅！財閥閨蜜家族打造 僅15住戶買得到
其他人也在看
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 小時前
獎都給這對夫妻拿了！ 玄彬、孫藝真奪青龍電影獎影帝、影后
韓國第46屆青龍電影獎由電影《徵人啟弒》成為最大贏家，入圍12項抱走6座獎座（未含人氣獎）。不過真正最大贏家，當屬玄彬與孫藝真夫婦，孫藝真抱走最佳女主角，老公玄彬也以《哈爾濱》當上青龍獎影帝。兩人得獎感言都互相感謝對方與寶貝兒子，閃瞎眾人。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 6 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
青龍獎》孫藝珍紅毯尬上潤娥！一秒猜中老公玄彬心思
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場，即將爭奪影后的潤娥、孫藝真先後走上紅毯互拚美貌，搶走所有鎂光燈焦點，也為接下來的典禮拉開序幕。中時新聞網 ・ 17 小時前
義披薩店老闆見「台人光顧」哭出來！討拍稱「遭恐嚇」網一看搖頭了
國際中心／巫旻璇報導日前一群台灣旅客日前在義大利蒙特卡丁尼市一家披薩店用餐，同行16人僅點了5份披薩與3杯啤酒。店家不但將他們的清晰畫面拍下上傳社群，先以「中國」稱呼，之後聽到遊客自我介紹「來自台灣」時，又突然改口高喊「台灣」並揶揄驅趕，整段影片引發國際譁然。當時台灣旅客聽不懂義大利語，以為老闆只是熱情應對，還對著鏡頭開心比「YA」和豎大拇指，沒料到自己其實成了對方鏡頭下的嘲弄主角。影片曝光後迅速在網路瘋傳，雖然店家隨後緊急刪片並道歉，但後續反覆的行為仍飽受外界質疑，風波持續延燒。近日，一名台灣旅宿業者在Threads上發文，表示親自帶客人前往該店用餐，卻意外聽見老闆的另一面說法。民視 ・ 4 小時前
喬妹回來了！宋慧喬激短澎澎卷髮「重現初戀神顏」粉狂讚：根本洋娃娃
宋慧喬18日公開多張照片，一會兒是短髮、一會兒又是長直髮，展現多變造型。短髮造型的她穿上亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙，蓬鬆微卷短髮加上眉上瀏海的造型，散發俏皮又可愛的娃娃感，完全顛覆過去的成熟形象。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
永不分離！「國家美腿」雙胞胎安樂死 曾登花花公子封面創銷售紀錄
曾以「國家美腿」名號轟動歐洲舞台的傳奇雙胞胎舞者，艾麗絲與艾倫（Alice&Ellen Kessler），11月17日於慕尼黑近郊家中以「陪伴式安樂死」平靜離世，享壽89歲。這對在1950至1960年代紅遍國際的金髮雙胞胎，走到人生終點依然如同過去七十餘年的相伴生活般「同進同出」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美驚傳「鏈鋸熊」出沒！超扯畫面曝600萬網：拜託日熊別學
國際中心／徐詩詠報導日本近期因氣候變遷導致出現熊害，不少熊隻前往民眾居住地覓食，造成部分民眾傷亡。相關畫面曝光後，引發日本人恐慌。如今在社群上流傳一段影片，地點是位於美國田納西州，一名男網友抱怨新買的電鋸放在屋外，半夜竟被熊叼走，影片讓日網友看傻眼，直呼拜託日本熊不要學。民視 ・ 4 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前