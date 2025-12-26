玄彬《韓國製造》帥出新高度！《怪奇物語5》第2輯！《驕陽似我》未播先爆開播更爆！12/26追劇報報

年底就是要追劇！Disney+ 旗艦級韓劇《韓國製造》太好看！Netflix 年底祭出招牌美劇《怪奇物語第5季：第2輯》必看！宋威龍與趙今麥主演的陸劇《驕陽似我》開播就爆！韓劇《現金英雄》另類超級英雄電影好寫實？！日綜《不良一族尋愛記》大結局並預約下一季！韓劇《偶像瘋子》看秀英飾演超強律師，幫金宰永打官司好過癮！

本週「追劇報報」推薦

韓劇《韓國製造》

美劇《怪奇物語第5季：第2輯》：12/26開播

陸劇《驕陽似我》：12/22開播

韓劇《現金英雄》：12/26開播

日綜《不良一族尋愛記》：大結局

韓劇《偶像瘋子》：12/22開播

玄彬為《韓國製造》狂增肌，穿上西裝梳油頭帥氣十足。（Disney＋提供）

《韓國製造》

👀線上看：Disney+

Disney+ 號召到韓國雙男神玄彬、鄭雨盛合作的年度諜報動作韓劇《韓國製造》2025聖誕夜磅礴登場！由《哈爾濱》新科青龍獎影帝玄彬主演，搭配鄭雨盛在這部新影集撞擊出完美的合作火花。玄彬飾演曾經旅日的中央情報部釜山分部情報科科長白冀兌，在首集展現流利的日文以及精彩的飛機打鬥，不僅要完成救援又要在窄小的走道上擊退敵人，簡直帥出新高度！白冀兌將國家視為商業藍圖，對財富和權力有著永無止境的野心，是個厲害的貪官。玄彬宣稱這是一部不可多得的好作品，「無論是世界觀、人際關係都呈現得無比緊張」。 鄭雨盛則在劇中飾演誓言揭開貪腐陰謀的檢讓鄭雨盛也表示這個角察官張健榮，因為有著野獸般的本能與可怕執念，以及許多「陰暗面」，但也讓他演得非常過癮。《韓國製造》故事背景設定為70年代，每個人都在追求自己的利益，但也完全能夠展現真正的人性。

《怪奇物語》第5季。（Netflix提供）

《怪奇物語第5季：第2輯》

👀線上看：Netflix

全球粉絲討論度爆棚！《怪奇物語》本週上限第5季第2輯，並即將在2026/1/1迎向最終大結局！上下顛倒的怪物世界究竟能不能被封印？當所有人都前往顛倒世界中，除了要面對軍人以外，魔神、與威可那究竟會以什麼姿態等待著大家？被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉將面對到驚人的事實。史帝夫與達斯汀患難與共的真友情在面對生死關頭時展露無遺，打怪小隊會有更出人意表的計畫嗎？一起在 2026 的第一天，1月1日一起感受經典的史詩結尾！

《驕陽似我》

《驕陽似我》

👀線上看：WeTV、Netflix

2025年底壓軸甜寵陸劇《驕陽似我》由趙今麥、宋威龍與賴偉明所主演，全 36 集，故事描述富家千金趙今麥飾演的聶曦光，在大學時期喜歡校園男神莊序（賴偉明飾），告白之後不但被拒絕，莊序對自己也越來越奇怪，兩人就這樣一路尷尬的畢業。後來曦光在職遇上宋威龍所飾演的上司林嶼森，兩人在職場上漸漸陷入情網！《驕陽似我》把暗戀的心動感拍得非常動人，絕對能夠勾動起觀眾的初戀記憶！

《現金英雄》深刻探討在現代社會中，「真正英雄」的意義。（Netflix提供）

《現金英雄》

👀線上看：Netflix

《現金英雄》以「當英雄的實際成本」為題，講述一個普通上班族姜常雄（李俊昊飾），人生裡一肚子的煩惱：存不到結婚基金、買不起房子的他，突然獲得了一項奇怪的超能力：「身上現金越多，力量就越強」。在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，成為一名靠薪水驅動的草根系英雄。他的夥伴還有一頭霧水的女子金敏淑（金慧埈飾）、喝醉就能穿透萬物的卞湖仁（金秉澈飾），以及吃下高熱量食物就能獲得念力的方恩薇（金香起飾），這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險！

《不良一族尋愛記》

《不良一族尋愛記》

👀線上看：Netflix

全部10集、在Netflix 熱播的《不良一族尋愛記》播完啦！這部真人實境秀將11位前不良少年聚集在同一屋簷下，共同度過14天混亂不堪的時光。原本看似一場社會實驗，卻迅速演變成一場關於情感、自尊和救贖的較量。雖然失控但真的好好看！製作人「自稱前不良少年」，難怪要傾注心血也要把《不良一族尋愛記》拍出來！而且還準備要第二季！

偶像瘋子

《偶像瘋子》

👀線上看：Netflix

秀英、金宰永主演的 《偶像瘋子》以粉絲和偶像間的感情為題，超強女律師一天醒來，發現自己最愛的偶像，竟成了殺人案的嫌疑犯，必須證明「我推無罪」！崔秀英飾演女律師「孟世娜」每天原本過著上班打官司、晚上追星的樸實無華生活，升為偶像團體Gold Boys的忠實粉絲的她，必須為最愛的偶像辯護，只因新聞報導他殺了人」！金宰永飾演偶像「都來益」會被判有罪嗎？聽說孟世娜沒有輸過官司！

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

《驕陽似我》

「自作多情是病，一定要治！」《驕陽似我》

祝大家週末追劇愉快！

