玄彬又曬恩愛！ 曝孫藝真追劇心得「一句話」閃瞎全網

玄彬主演的《韓國製造》不僅收視創佳績，連嬌妻孫藝真都是忠實觀眾。Disney+提供

玄彬主演的Disney+影集《韓國製造》勇奪2025年Disney+ 亞太地區首播觀看次數第一的韓國原創影集！

《韓國製造》去年平安夜上線，近日玄彬接受韓媒採訪透露妻子孫藝真的觀劇心得，「她很喜歡！因為這部作品展現出我作為演員從未見過的一面。」他分享愛妻最印象深刻的場景是自己和鄭雨盛在監獄中的打鬥戲。

影帝影后夫妻互誇！孫藝真大讚玄彬演技：為什麼你的表情和語氣可以這麼好？

後續走出監獄、讓同僚為自己點菸的一幕更讓孫藝真大讚「為什麼你的表情和語氣可以這麼好？」玄彬也不忘驕傲放閃：「作品開播的第一天，她就主動幫我在社群軟體上宣傳了。」至於兒子因為年紀尚小還無法觀看這部作品，玄彬為了詮釋情報部特工特地增重14公斤，開玩笑表示，「現在孩子應該覺得我像個巨人，而不是好親近的老爸。」

玄彬（右）與鄭雨盛劇中大飆演技。Disney+提供

鄭雨盛劇中飾演不妥協的鐵血檢察官。Disney+提供

《韓國製造》首季故事圍繞由玄彬飾演的白冀兌，表面看似是韓國中央情報部的高官、暗地裡卻掌控著龐大的販毒帝國，對於權力的強烈慾望使他過上驚險的雙面人生。白冀兌也憑藉智慧與手段迅速攀上權力高峰，不但成功壯大勢力、保護弟弟、更替情報部賺進大把鈔票，然而看似勢不可擋的他卻有一位頭號宿敵。

由鄭雨盛演出的堅持不收賄、不妥協、不畏強權的鐵血檢察官，兩人都有各自想追求的目標，於是一場你死我活的權力對決就此展開。《韓國製造》已續訂第2季，第1季全6集Disney+熱播中。



