玄彬合體鄭雨盛！周旋兩女喊：我不是渣男 《韓國製造》韓網讚爆

記者林汝珊／台北報導

玄彬在劇中飾演表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟。（圖／Disney+提供）

玄彬、鄭雨盛雙男神對決大作《韓國製造》播出後好評不斷，韓網更大讚「導演、演員和劇本都超出預期」！玄彬在劇中飾演表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟的白冀兌，他除了持續和飾演檢察官的鄭雨盛來回拉扯，更為了開拓自己的販毒帝國和陪酒女曹汝貞、日本黑幫之女元志安打交道。日前訪談中玄彬開玩笑強調自己的角色絕非渣男「我和曹汝貞、元志安的角色都是生意夥伴，也都是在時代下掙扎求存的人物」，因此自己才會在某些時刻對她們產生共鳴。

在最新劇情中也揭露了看似冷酷的白冀兌背後身世，由於童年失去父母、還因日韓混血身分被排擠，他被迫拉拔兩個弟妹長大，深信唯有金錢與權力可以帶領家人翻轉人生。玄彬坦言，白冀兌永遠不想再回到過去艱苦的生活，這份決心也不斷替他的貪婪尋找藉口，「冀兌堅信自己的目標並勇往直前，但其實這就是這個角色危險的地方」。反轉情節，更讓觀眾直呼「簡直是韓版《無間道》！」

鄭雨盛在《韓國製造》中，化身正義檢察官。（圖／Disney+提供）

玄彬與鄭雨盛的正面對決更迎來新高潮，看似邊吃飯邊話家常卻暗藏殺機，彼此不斷暗示手中握有對方的致命把柄。鄭雨盛坦言自己和玄彬的角色「有著宿命般的衝突」，兩人在劇中總是針鋒相對，甚至在片場也是如此「我們的對手戲比起一來一往的配合，更像是刻意牽制、互相角力的感覺，這真的很有趣！」

《韓國製造》敘述在動盪的1970年代韓國，白冀兌過著危險的雙面生活。在金錢和權力的誘惑下，白冀兌不斷擴大自己的走私網絡與在情報局內的勢力。然而，一名不為權勢所動的正義檢察官對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。年度諜報動作大戲《韓國製造》於12月24日在Disney+獨家上線，每週三固定更新，1月14日完結。

