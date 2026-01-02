玄彬周旋2女喊冤：絕非渣男 對決鄭雨盛宛如韓版《無間道》

玄彬在《韓國製造》中表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟。Disney+提供



玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》上周播出後在台、韓連日霸榜Disney+收視第1，玄彬劇中為了開拓自己的販毒帝國和陪酒女曹汝貞、日本黑幫之女元志安打交道，日前訪談中玄彬開玩笑強調自己的角色「絕非渣男」，「我和曹汝貞、元志安的角色都是生意夥伴，也都是在時代下掙扎求存的人物」。因此自己才會在某些時刻對她們產生共鳴。

劇中玄彬表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟，除持續和飾演檢察官的鄭雨盛來回拉扯，還要應付想掌控全日本冰毒的池田黑幫，冀兌努力在各方勢力間周旋生存。

玄彬（左）在《韓國製造》中和飾演檢察官的鄭雨盛來回拉扯。Disney+提供

最新劇情中揭露玄彬飾演的「白冀兌」背後身世，由於童年失去父母、還因日韓混血身分被排擠，他被迫拉拔弟妹長大，深信唯有金錢與權力可以帶領家人翻轉人生，「你可以稱他為壞人，冀兌堅信自己的目標並勇往直前，但其實這就是這個角色危險的地方」。

玄彬劇中計畫將大量毒品外銷日本，甚至利用豬圈掩蓋製毒化學臭味，以分工明確的流水線打造比《絕命毒師》更龐大的製毒工廠，然而這條生產線不僅讓檢察官嗅到蛛絲馬跡，連頂頭上司發現販毒的超高獲利後都試圖謀殺他取而代之，但他早已在上司房中安裝竊聽器，情報局高層諜對諜的反轉情節，更讓觀眾直呼：「簡直是韓版《無間道》！」

另外，玄彬也與鄭雨盛的正面對決，看似邊吃飯邊話家常卻暗藏殺機，彼此不斷暗示手中握有對方的致命把柄，鄭雨盛坦言2人的角色「有著宿命般的衝突」，甚至在片場也是如此，「我們的對手戲比起一來一往的配合，更像是刻意牽制、互相角力的感覺，這真的很有趣」。他飾演的檢察官「張健榮」因父親毒癮發作時殺害母親，對所有吸毒、販毒者深惡痛絕，「簡直是正直到格格不入的角色」。

