玄彬孫藝真封帝后惹議！青龍獎收視爆冷 評審票數曝：靠網友票逆轉勝

玄彬（左圖左）、孫藝真夫妻共同獲頒青龍獎帝后蔚為佳話，沒想到卻引來質疑聲浪，評審投票單也在官方IG公開。翻攝IG@bluedragonawards、翻攝體育朝鮮

第46屆韓國青龍獎昨（19日）晚揭曉，儘管「迫降CP」玄彬、孫藝真，除了拿下人氣獎，還分別以《哈爾濱》、《徵人啟弒》拿下影帝、影后，創影史紀錄達成夫妻首次同獲影帝后的紀錄！卻招來爆冷奪獎的質疑聲浪，而昨晚典禮的收視也不如預期。

玄彬孫藝真夫妻放閃也難救收視

玄彬（右）與孫藝真在青龍獎大方放閃，昨晚的典禮堪稱兩人主場。翻攝IG@bluedragonawards

該典禮昨晚在KBS轉播，據韓國尼爾森統計，典禮收視率僅3.4%，即便有夢幻的頒獎卡司，再加上「玄孫夫妻同台封帝后」的亮點加持，仍較去年的5.7%下滑2.3個百分點，寫下2020年來的收視新低。

此外，韓網及韓媒也對於這次的帝后得主有些質疑，包括認為《徵人啟弒》拿下最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等大獎，戲分最多的李炳憲，卻在男主角獎項槓龜；孫藝真獲獎也被質疑戲份過少，拿下女主角有些牽強，有網友狠批：「韓國電影完蛋了！看人氣分配獎嗎？」、「公正的青龍獎哪去了？」

青龍獎評審內幕公開！網友票成關鍵

對此評審決選內幕也在今天曝光，據《體育朝鮮》報導，以評選過程公開透明著稱的青龍獎，本屆同樣採「8名評審」搭配網友投票的「1票」，以9票制選出得獎名單，只要票數過半就能獲獎。評審團由導演、製片、演員與影評家等專業影人組成。

本屆青龍獎的評審投票票數曝光。翻攝IG@bluedragonawards

8位評審根據2024年10月11日至2025年10月7日於院線或串流平台公開的韓國電影，在19部作品、10位導演、29位演員競逐的16個獎項，進行審慎評估最終選出得獎名單。由於今年各獎項都堪稱是死亡之組，在評審難以取得共識時，關鍵的一票就落在網友決定的那1票。

在最佳男主角評選過程，由《哈爾濱》的玄彬與《醜得要命》的朴正民連比2輪，以4比4戰成平手，最後因為玄彬拿下更多網友投票，搶下出道22年的首座青龍影帝。

而最佳女主角的評選，則是孫藝真與《異能5：死了一個超人以後》的李在仁、《聖母殺手》的李慧英，都各獲評審支持，最後是孫藝真與李慧英擠進第三輪，也靠著網友投票的關鍵票數，助孫藝真睽違17年笑納第2座青龍影后獎座。



