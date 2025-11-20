玄彬孫藝真封青龍帝后遭酸爆 韓網：顏值高、公信力0

〔記者鍾志均／綜合報導〕第46屆韓國電影青龍獎昨(19)晚落幕，《徵人啟弒》拿下6獎橫掃青龍，成為大贏家；玄彬、孫藝真更雙雙抱走人氣獎和影帝后；不料韓網幾乎一面倒痛批「青龍公信力下降」、「話題度0，想藉由玄孫抬高聲量」，更有人狂酸「利用夫妻拿獎，試圖想要拯救完蛋的電影界」、「當晚大家都成了玄孫夫妻的『伴郎伴娘』」。

朴贊郁導演花20年心血打造的《徵人啟弒》入圍今年威尼斯影展主競賽單元，最後未能拿獎，倒是在青龍獎上抱走最佳影片、導演、女主角、男配角等6獎「雪恥成功」，不少人認為實至名歸；不過玄彬、孫藝真夫妻各自奪雙獎，卻引來部分韓媒和網友不滿，認為「相當無語，為了這對夫妻同框，搞這花招」、「青龍啥時變這樣，不給演技好的，只給話題性高的」。

韓媒《每日經濟》直言，昨晚最受矚目的一刻便是玄彬、孫藝真夫妻，初登場就吸引全場目光，即使一開始只拿下「人氣獎」也成為當晚最耀眼的明星，但斗大標題寫著「顏值很高，卻難以信服」。

報導指出，原本被視為影帝熱門的《醜得要命》朴正民、《徵人啟弒》李炳憲，都被《哈爾濱》玄彬逆轉奪獎：然而和其他人相比，戲份更像「配角」的孫藝真卻奪下最佳女主角，此一結果令人疑惑。

網友紛紛在新聞底下留言，表示「青龍也變得大鐘化了」、「青龍獎變大鐘獎，原來只要一個晚上就達成」、「完美展現韓國電影完蛋了」、「從入圍名單上看，本該是李炳憲或朴正民，完全沒想過是玄彬」、「一群人自嗨的盛會」、「孫藝真不是不好，但戲份或表演不值得拿影后，《聖母殺手》李慧英太可惜」、「青龍去年靠鄭雨盛私生子搞話題，今年靠玄彬孫藝真，明年呢？」

