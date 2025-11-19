玄彬孫藝真青龍電影獎甜蜜合體 「降落CP」時隔5年再度同框

《降落CP》玄彬與孫藝真獲得韓國第46屆青龍電影獎人氣獎，久違在舞台公開合體。（網路圖片）

韓國第46屆青龍電影獎今（19日）登場，由李帝勛與韓志旼連續第二年擔任主持人，他們也為紅毯揭開序幕，玄彬、孫藝真在紅毯最後分別現身，讓許多喜愛他們的粉絲大喊可惜，不過他們最終以高人氣奪下人氣獎，這也是《愛的迫降》CP時隔5年再度在典禮上公開合體。孫藝真在主持人鼓吹下俏皮地靠向老公玄彬，甜蜜互動讓全場尖叫聲不斷。

玄彬以《哈爾濱》入圍最佳男主角獎，孫藝真則以《徵人啟弒》角逐最佳女主角。玄彬戴上方框眼鏡、身穿深藍色西裝，紳士氣質宛如《金牌特務》男主角走進現實；孫藝真則以珍珠與寶石刺繡點綴的透視雪紡禮服登場，胸前線條若隱若現，氣場全開，讓人直呼「和老公一起果然更不一樣」。

孫藝真透視禮服大展性感。（網路圖片）

玄彬被問到若夫妻只有一人能得獎，毫不猶豫說：「我要自己拿！」（網路圖片）

韓國頒獎典禮的紅毯向來競爭激烈、男俊女美，今年也不例外。《凌晨兩點的惡魔》主演林潤娥同時擔任主持人，以一襲大紅色禮服亮相，襯得肌膚更加白皙透亮。紅毯主持人連連稱讚她「像聖誕節提早來到」、「聖誕女神降臨」，讓潤娥害羞又開心地笑不停。

潤娥一走上紅毯就讓大家移不開目光。（網路圖片）

以《暴君的主廚》獲得高人氣的李彩玟也比愛心啦。（網路圖片）

安孝燮帥氣走紅毯。（網路圖片）

安孝燮、李彩玟、朴珍榮等人氣明星踏上紅毯，同樣獲得滿滿掌聲與尖叫。擔任頒獎人的李彩玟因略帶緊張的神情被粉絲捕捉，被網友大讚「太可愛了」。

