玄彬對打鄭雨盛成「太太最愛」 自曝：兒子應該覺得我是巨人

由玄彬、鄭雨盛主演的韓劇《韓國製造》。（圖／Disney+提供）





Disney+官方本週正式宣布，由玄彬、鄭雨盛、禹棹奐主演的年度大作《韓國製造》，奪下2025年Disney+亞太地區首播觀看次數第一的韓國原創影集（根據上線後28天內的觀看次數統計）。

《韓國製造》於去年平安夜隆重上線，近日玄彬接受韓媒採訪透露妻子孫藝真的觀劇心得，「她很喜歡！因為這部作品展現出我作為演員從未見過的一面」，也分享愛妻最印象深刻的場景是自己和鄭雨盛在監獄中的打鬥戲，後續走出監獄、讓同僚為自己點菸的一幕更讓孫藝真大讚「為什麼你的表情和語氣可以這麼好？」

玄彬為韓劇《韓國製造》增重14公斤。（圖／Disney+提供）

玄彬也不忘驕傲放閃：「作品開播的第一天，她就主動幫我在社群軟體上宣傳了」。至於兒子因為年紀尚小還無法觀看這部作品，玄彬為了詮釋情報部特工特地增重14公斤，開玩笑表示：「現在孩子應該覺得我像個巨人，而不是好親近的老爸」。

《韓國製造》首季故事圍繞由玄彬飾演的白冀兌，表面看似是韓國中央情報部的高官、暗地裡卻掌控著龐大的販毒帝國，對於權力的強烈慾望使他過上驚險的雙面人生。白冀兌也憑藉智慧與手段迅速攀上權力高峰，不但成功壯大勢力、保護弟弟、更替情報部賺進大把鈔票，然而看似勢不可擋的他卻有一位頭號宿敵——一名不收賄、不妥協、不畏強權的鐵血檢察官，兩人都有各自想追求的目標，於是一場你死我活的權力對決就此展開。

作品由玄彬飾演情報部科長白冀兌，鄭雨盛飾演檢察官張健榮，禹棹奐飾演冀兌的弟弟白冀憲，並由朴銀嬌與朴俊錫擔任編劇、禹民鎬執導，第二季現已正式進入製作階段。

