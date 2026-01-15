玄彬怒嗆鄭雨盛「蠢豬」 鬥毆來真的
玄彬、鄭雨盛主演的韓劇《韓國製造》本周迎來首季大結局，2人不僅在監獄內大打出手，玄彬還怒嗆：「你永遠都贏不了我，你是個蠢豬。」鄭雨盛透露經常故意即興改變語氣、無預警加入動作或冷笑，甚至突然開始唱歌揶揄，都是為了要激怒玄彬。
最新劇情中，正當以政府官員身分做保護罩的大毒梟玄彬將飾演檢察官的鄭雨盛抓來處以私刑後，對方竟迅速反制並買通自己的手下，意圖將他緝捕歸案。2人在監獄內也終於難忍怒氣大打出手，提到這場打鬥戲，2人都強調要絕對「真實」，甚至加入扯領帶、互推撞牆的動作，鄭雨盛拍到最後形容自己是「對真相有著野獸般偏執的瘋子」。
而對於鄭雨盛的不按排理出牌挑釁，玄彬則採用沉默、低頭的表情表達憤怒，會故意咬緊牙關、急促呼吸，「我想呈現1個菁英男人被逼到絕境，瀕臨崩潰的樣貌」。鄭雨盛也不得不稱讚：「這就是跟老手合作的樂趣，你丟1個球過去，他不僅接得住，還會用更刁鑽的角度回擊你。」
雖然戲裡互嗆、鬥毆，但戲外是多年好友，玄彬自爆出道前就喜歡看鄭雨盛的劇，一直以他為目標，沒想到有1天能夠演宿敵，「看著前輩的臉要展現出充滿算計與威脅的眼神，其實很有挑戰性」。鄭雨盛在旁則以一種「前輩的驕傲」看著玄彬，對他對待藝術的態度感到欣慰與自豪。
而在最後一幕玄彬終於上位，預示著第2季絕對會更精采，他邊抽菸邊回頭凝視的霸氣眼神更讓網友直呼是「越壞越帥的男人」。
