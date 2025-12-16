玄彬暌違6年回歸 「變胖14公斤」 自爆演員生涯體重創新高

玄彬（右）、鄭雨盛為主演《韓國製造》出席記者會。（Disney＋提供）

由玄彬、鄭雨盛兩大叔系男神主演的Disney＋犯罪驚悚韓劇《韓國製造》（Made in Korea）15日在首爾舉行開播記者會，2人都是繼電影《哈爾濱》後和導演禹民鎬再度合作，玄彬聊到與鄭雨盛再續前緣時表示：「我們在拍攝現場除了會各自閱讀劇本外，也會互相交換想法，並隨之調整反應，創造出更多東西，這個過程非常有趣。」他也提到自己首次出演OTT平台作品的心情：「能藉此與全球的觀眾見面，真的非常期待，也很興奮。」

《韓國製造》以1970年代動盪與飛躍並存的韓國為背景，講述將國家視為牟利工具、企圖登上財富與權力巔峰的中央情報部科長「白冀兌」（玄彬飾），與以近乎瘋狂的執念不惜一切追查他的「檢察官」張健英（鄭雨盛飾），2人在危險又激烈競爭中，共同面對韓國社會發生的重大事件，禹棹奐飾演白冀兌的弟弟、陸軍官校出身的軍官「白基賢」，曹汝貞則演出暗中操控國家權力結構的神祕夫人「裴今枝」。卡司陣容相當華麗，禹民鎬導演笑說：「要把這些演員聚在同一部作品裡並不容易，我真的覺得是運氣好。」也直呼：「也許這樣說有點冒昧，但這部作品是我至今拍過、與演員們合作得最開心的一次。」

玄彬為《韓國製造》狂增肌，穿上西裝梳油頭帥氣十足。（Disney＋提供）

玄彬分享，相較於前作《哈爾濱》，這次增重約13、14公斤，他分享：「《哈爾濱》時幾乎沒運動，把肌肉和體重都減掉了。」並解釋道：「角色是當時中央情報部最高權力機構中的人物，希望那種壓迫感能讓觀眾從外型上就讓感受到，所以特別增肌，飲食上也比以往塑造其他角色時來得鬆懈一些，這是我演員生涯中體型最大的一次，也是至今飾演過最壯的角色。」該劇也是玄彬是繼與愛妻孫藝珍定情作《愛的迫降》後，暌違6年重返小螢幕的作品，玄彬表示：「期待太高也不好，不過還是希望能至少達到《愛的迫降》那樣的程度。」

鄭雨盛去年爆出非婚生子風波後，首度帶著主演作品與觀眾見面，被問及私事時，鄭雨盛僅回應：「我大概明白提問的內容，但無法詳細說明，這一點還請諒解。」也表示「我希望能以有趣的作品與觀眾見面」，並提到自己在《哈爾濱》裡只是客串，「但真正長時間合作還是第一次，所以很謹慎。」而這也是他繼電影《金權性內幕》再度飾演檢察官，他表示，這次飾演的張健英是想洗刷對父親的羞愧，在社會中成為更正當的人，「因此以這種私人的動機為基礎，努力正直地完成自己的工作。」與前作中完全被慾望驅使的角色有很大不同。

鄭雨盛在《韓國製造》中再度飾演檢察官。（Disney＋提供）

導演禹民鎬曾執導《萬惡新世界》、《南山的部長們》等賣座電影，首度挑戰影集，他表示：「我真的是以拍電影的方式來拍，並沒有因為是OTT影集就有什麼不同的對待，希望完成度能與以往作品一樣，甚至更高。」他也自信地說：「雖然作品尚未公開，但即便韓國已有許多優秀的影集，我仍敢說在品質上毫不遜色。」《韓國製造》共6集，將於下週三（24日）公開第1、2集，31日推出第3、4集，並於明（2026）年1月7日公開第5集，14日播出最終第6集，第二季則預定在2026下半年公開。

