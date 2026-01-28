玄彬暴胖14公斤！孫藝真真實反應曝光 狂被讚太帥 羞喊：我很驕傲

記者林汝珊／台北報導

玄彬主演《韓國製造》。（圖／Disney+提供）

韓國男星玄彬與鄭雨盛主演的《韓國製造》自開播以來熱度不斷，日前迎來大結局，兩人也接受了韓國媒體的專訪。玄彬為該劇特地增重近14公斤，他表示，觀眾反應非常熱烈，讓他感到相當開心，也難得透露了妻子孫藝真的真實看法。

玄彬為戲增重近14公斤。（圖／Disney+提供）

談及自己在作品中的表現，玄彬被認為是劇中最帥氣的一面，他說：「大家都說我很帥，我感到非常驕傲。這也是我自己沒預料到的，導演的意圖精準地達成了。」對於角色定位，他則認為並非單純反派，「冀兌很有魅力，雖然做了不對的事，但有可以理解、可以共感的部分，同時也讓人感到不舒服。」

玄彬也分享了妻子孫藝真的看法：「拍攝期間她很忙，沒能一起觀看拍攝過程，但據我了解，她已經看完整部作品。她覺得非常有趣，也對我過去沒展現過的一面感到滿意。」

