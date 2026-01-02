玄彬槓上鄭雨盛「神仙打架」 化身大毒梟喊冤：絕非渣男

玄彬在《韓國製造》飾演童年受創的大毒梟。（圖／Disney+提供）

玄彬、鄭雨盛雙男神對決大作《韓國製造》上週播出以來好評不斷，玄彬在劇中飾演表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟的白冀兌，除了持續和飾演檢察官的鄭雨盛來回拉扯，更為了開拓自己的販毒帝國和陪酒女曹汝貞、日本黑幫之女元志安打交道，努力在各方勢力間周旋生存。日前訪談中玄彬開玩笑強調自己的角色絕非渣男，「我和曹汝貞、元志安的角色都是生意夥伴，也都是在時代下掙扎求存的人物。」因此自己才會在某些時刻對她們產生共鳴。

玄彬與鄭雨盛的正面對決更迎來新高潮，看似邊吃飯邊話家常卻暗藏殺機，彼此不斷暗示手中握有對方的致命把柄。鄭雨盛坦言自己和玄彬的角色「有著宿命般的衝突」，兩人在劇中總是針鋒相對，甚至在片場也是如此，「我們的對手戲比起一來一往的配合，更像是刻意牽制、互相角力的感覺，這真的很有趣！」他飾演的檢察官張健榮，因父親毒癮發作時殺害母親，對所有吸毒、販毒者深惡痛絕，「簡直是正直到格格不入的角色。」

鄭雨盛認為與玄彬有宿命般的對決。（圖／Disney+提供）

最新劇情中也揭露了看似冷酷的白冀兌背後身世，由於童年失去父母、還因日韓混血身分被排擠，他被迫拉拔兩個弟妹長大，深信唯有金錢與權力可以帶領家人翻轉人生。玄彬坦言白冀兌永遠不想再回到過去艱苦的生活，這份決心也不斷替他的貪婪尋找藉口，「冀兌堅信自己的目標並勇往直前，但其實這就是這個角色危險的地方。」白冀兌計畫將大量毒品外銷日本，甚至利用豬圈掩蓋製毒化學臭味，以分工明確的流水線打造比《絕命毒師》更龐大的製毒工廠，加上情報局高層諜對諜的反轉情節，更讓觀眾直呼「簡直是韓版《無間道》」。

《CTWANT》提醒您：拒絕毒品，珍惜生命

