玄彬為戲暴肥14kg！他狂練肌肉認了：人生最大隻的一次 角色形象曝光

記者王培驊／綜合報導

《韓國製造》首爾製作發表會。（圖／翻攝自IG @disneypluskr）

韓國男神玄彬繼《愛的迫降》後，睽違6年正式回歸小螢幕，接演 Disney+ 原創影集《韓國製造（Made in Korea）》，同時也是他出道以來首度挑戰 OTT 平台作品。15日劇組在首爾江南區舉辦製作發表會，導演禹民鎬率領玄彬、鄭雨盛、禹棹奐、徐恩秀、元志安、鄭星一等主要演員一同亮相，現場星光熠熠。

玄彬出席《韓國製造》在首爾的製作發表會。（圖／翻攝自IG @disneypluskr）

《韓國製造》背景設定在1970年代動盪與成長並存的韓國社會，故事描寫將「國家」視為獲利工具、野心勃勃追逐權力巔峰的中央情報部情報課長白基泰（玄彬飾），與以近乎瘋狂的執念追查真相的檢察官張健榮（鄭雨盛飾），兩人在時代洪流中正面對決，牽動一連串橫跨政治與權力的巨大事件。

玄彬在記者會上坦言，能透過 OTT 平台與全球觀眾見面，讓他感到既期待又緊張。他也提到，先前與導演禹民鎬合作電影《哈爾濱》時累積了深厚信任，「導演很擅長挖掘演員從沒展現過的一面，能和這樣的導演再度合作，對我來說是很大的幸福。」

為了詮釋手握實權、氣場強大的中央情報部高層角色，玄彬更為戲大幅改變體態，親自透露增重約13至14公斤。他表示：「中央情報部是當時最具權力的機構之一，我希望這個人的威壓感能從外型就看得出來，所以刻意進行增肌訓練，把身體練得更壯。」他也笑說，這是自己演藝生涯中體型最大的一次，「應該是我演過所有角色裡，身形最魁梧的。」

玄彬也對比先前拍攝《哈爾濱》的狀態，透露當時因導演要求「不要有肌肉」，完全停止運動刻意瘦身，如今為了《韓國製造》反而大幅增重，與前作形成強烈對比。談到外界對新作成績的期待，玄彬語氣謹慎卻不諱言心願，笑說：「不能抱太大的貪心，但如果《韓國製造》也能像《愛的迫降》一樣受到大家喜愛，當然會非常開心。」

