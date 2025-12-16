玄彬為戲「增肌14公斤」 李俊昊炫「鈔能力」搞笑演出

韓國男星玄彬為新劇《韓國製造》投入大量心力，為符合角色需求，增重並增肌14公斤，體態達到巔峰狀態。（圖／翻攝自玄彬IG）





韓國戲劇市場競爭激烈，男神光環已不再是收視保證。近期，多位韓國一線男星新作陸續推出，有人憑角色設定與話題成功吸睛，也有人即便砸下高額製作費，收視表現仍不如預期。

韓國男星玄彬為新劇《韓國製造》投入大量心力，為符合角色需求，增重並增肌14公斤，體態達到巔峰狀態，飾演1970年代韓國中央情報課長，劇中打造非法走私網絡，一出場便引發粉絲熱烈討論。玄彬為戲犧牲形象與身材管理的敬業表現，也再次成為話題焦點。

同樣受到關注的還有李俊昊，他主演的電視劇《颱風商社》日前完結，最終回收視率衝上10.3%，創下新高。李俊昊在劇中飾演一名擁有「鈔能力」的平凡上班族，只要幫助他人，口袋裡的錢就會消失，新奇又帶點搞笑的角色設定成功吸引觀眾目光。李俊昊自歌手出道，憑藉演技實力累積口碑，成為首位獲得百想藝術大賞視帝的偶像。

不過，並非所有男神新作都能順利突圍。網路媒體統計指出，李敏鎬耗時5年、斥資500億韓元打造的新劇《問問星星吧》，平均收視率僅在2%左右徘徊，甚至被評為2025年最差韓劇之一。宋仲基的新作《我的青春》收視表現同樣不理想；朴敘俊主演的《等待京道》仍在播出中，但收視率僅屬普通；李鍾碩的《瑞草洞》收視也未能突破10%。

外界分析，過去被視為「收視保證」的八年級男神，影響力似乎不如以往。如今觀眾口味更加多元，不再只看演員外型，而是更加重視劇本內容與角色設定是否具有新意。如何在演技與故事性上同時突破，已成為韓劇能否脫穎而出的關鍵。



