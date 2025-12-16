玄彬為《韓國製造》增重14公斤 與鄭雨盛上演正面對決

玄彬（右）、鄭雨盛在《韓國製造》有精彩對戲。（圖／Disney+提供）

玄彬、鄭雨盛主演的Disney+犯罪影集《韓國製造》將於12月24日重磅登場。昨（15日）兩人攜手導演禹民鎬，以及禹棹奐、徐恩垂、元志安、鄭星一、姜吉宇、盧載沅、朴埇佑等人出席記者會。此次是玄彬繼2019年《愛的迫降》後回歸小螢幕，同時也是他首次參演OTT影集。他直言，能透過串流平台與全球觀眾見面，讓他既期待又興奮，更自曝為戲增重14公斤，只為貼合「中央情報部科長」白冀兌一角。

玄彬為戲增重14公斤。（圖／Disney+提供）

《韓國製造》背景設定於動盪的1970年代韓國，玄彬飾演的白冀兌過著危險的雙面生活。在金錢與權力的誘惑下，他不斷擴大走私網絡，並在情報局內累積勢力；然而，一名不為權勢所動的正義檢察官張健榮（鄭雨盛飾）對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。

玄彬回憶，拍攝電影《哈爾濱》時，曾被禹民鎬導演要求「不要有肌肉」，因此刻意減少肌肉量；而這次為了飾演中央情報部科長，他特別增重14公斤並進行增肌訓練。他表示：「我希望中央情報部作為最高權力機構之一的威嚴感，能從角色本身自然散發出來。」他也直言，這是自己演員生涯中體型最大、體格最魁梧的一次。

去年爆出私生活，鄭雨盛首度公開面對韓國媒體。（圖／Disney+提供）

鄭雨盛曾在《哈爾濱》中客串，與玄彬有短暫對戲，但《韓國製造》才是雙方首度正式合作，且在第一季公開前就已確定製作第二季。鄭雨盛坦言，因為以全新角色合作，拍攝過程格外謹慎，他也覺得觀察玄彬如何詮釋白冀兌相當有趣；隨著第二季拍攝展開，雙方的默契也逐漸形成。玄彬則表示，兩人在現場激盪出的表演內容往往超出預期，鄭雨盛提供的創意也影響了自己的反應，使作品更為豐富。

去年底，鄭雨盛被曝與模特兒文佳菲未婚產下一子，當時他在青龍電影獎頒獎禮上表示「作為父親會盡到對兒子的責任」；今年8月，又傳出他與交往多年的圈外女友完成結婚登記。被問到家庭話題，他低調回應：「我理解大家關心的內容，但今天是為了《韓國製造》而聚集的演員場合，希望大家理解我不能談及私事。」

《韓國製造》卡司陣容強大，第一季24日上架。（圖／Disney+提供）

