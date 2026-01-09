玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔

記者王培驊／綜合報導

南韓影帝安聖基的告別式今（9）日舉行。（圖／翻攝自X平台）

被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。

告別式於上午9時在首爾中區明洞聖堂帕米利亞禮拜堂舉行，鄭雨盛在追思致詞中回憶，自己第一次向安聖基打招呼時的畫面至今仍歷歷在目，「前輩用溫柔的笑容叫了我的名字，就像早就認識多年的後輩一樣。」他表示，2000年與安聖基一同拍攝作品、長達五個月的相處，讓他深刻感受到前輩在艱難拍攝現場中，總是以溫和的態度安撫每一個人。

鄭雨盛、李政宰手捧遺照和勳章。（圖／翻攝自韓網 @starnewskorea）

鄭雨盛形容，安聖基的溫厚並非流於表面，而是一種恰到好處、無法衡量的品格與哲學，「他從不把自己放在最前面，對他人總是體貼入微，卻對自己的稱讚感到不自在，甚至有所警惕。」他也提到，安聖基一生始終將韓國電影放在心上，不僅是演員，更像是一位自覺肩負時代責任的電影人。

「那份對自己的嚴格，有時看起來沉重又孤獨，但前輩始終從容、堅定。」鄭雨盛忍著淚水說，「他對我而言就像一位哲人，用不疲倦的精神與溫和的方式，影響著所有人。」最後，他哽咽表示：「如果有人問前輩這一生過得如何，我想他一定會微笑著說：『嗯，我過得不錯。』謝謝您，前輩。」

在稍早的出殯與彌撒儀式中，畫面同樣令人鼻酸。鄭雨盛親手捧著安聖基的遺照，神情肅穆走入明洞聖堂，而多年好友李政宰則捧著象徵國家最高榮譽的「金冠文化勳章」，兩人一前一後現身，成為告別式最令人動容的一幕。

當天前來送行的電影圈貴賓雲集，包括玄彬、薛景求、劉智泰、朴海日、趙祐鎭、朱智勳、卞約漢、鄭俊鎬、朴相元、韓藝璃、安在旭、吳智昊等多位知名演員，導演方面則有不少重量級人物到場致哀，陪伴老友走完人生最後一程。安聖基的告別式以電影人葬形式舉行，由新英均藝術文化財團與韓國電影演員協會共同主辦。隨後遺體將於首爾追慕公園火化，長眠於京畿道楊平「星之園」。

