玄彬監獄肉搏鄭雨盛 孫藝真追劇反應曝光

玄彬主演 《韓國製造》榮登平台首播觀看次數第一的韓劇。（圖／Disney+提供）

Disney+ 推出《狂醫魔徒》、《暴風圈》、《操控遊戲》、《血謎拼圖》、及《噬亡村》第二季等眾多話題亞太影集後，官方本週正式宣布，由玄彬、鄭雨盛、禹棹奐主演的年度大作《韓國製造》奪下 2025 年 Disney+ 亞太地區首播觀看次數第一的韓國原創影集。

《韓國製造》於去年平安夜隆重上線，近日玄彬接受韓媒採訪透露妻子孫藝真的觀劇心得，「她很喜歡！因為這部作品展現出我作為演員從未見過的一面」，也分享愛妻最印象深刻的場景是自己和鄭雨盛在監獄中的打鬥戲，後續走出監獄、讓同僚為自己點菸的一幕，更讓孫藝真大讚「為什麼你的表情和語氣可以這麼好？」

廣告 廣告

玄彬也不忘驕傲放閃：「作品開播的第一天，她就主動幫我在社群軟體上宣傳了」。至於兒子因為年紀尚小還無法觀看這部作品，玄彬為了詮釋情報部特工特地增重 14 公斤，開玩笑表示：「現在孩子應該覺得我像個巨人，而不是好親近的老爸」。

為了角色，玄彬增重14公斤。（圖／Disney+提供）

《韓國製造》首季故事圍繞由玄彬飾演的白冀兌，表面看似是韓國中央情報部的高官、暗地裡卻掌控著龐大的販毒帝國，對於權力的強烈慾望使他過上驚險的雙面人生。白冀兌也憑藉智慧與手段迅速攀上權力高峰，不但成功壯大勢力、保護弟弟、更替情報部賺進大把鈔票，然而看似勢不可擋的他卻有一位頭號宿敵——一名不收賄、不妥協、不畏強權的鐵血檢察官，兩人都有各自想追求的目標，於是一場你死我活的權力對決就此展開。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人

營養師點名「茶葉蛋含糖高」醫師打臉 悄刪文遭炎上：團隊裝沒事？

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應