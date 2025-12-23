玄彬確認拍完《愛的迫降》才相戀 與孫藝真兒長相很漫畫

玄彬與孫藝真夫婦上月抱走第46屆青龍電影獎影帝影后。（網路圖片）

演藝圈模範夫妻「迫降 CP」玄彬、孫藝真再度放閃。玄彬日前登上 YouTube 節目《妖精在炯》，分享與妻子從合作到相戀的過程，並透露未來有意再度同台，挑戰「鬧翻夫妻」等全新角色設定。

玄彬澄清，兩人並非在《愛的迫降》拍攝期間交往，而是作品結束後才發展為戀人。他回憶，早在電影《極智對決》，因為多是隔著螢幕對戲，當時他就對「真正同空間對戲」心生嚮往，沒想到最終實現於《愛的迫降》。至於被孫藝真吸引的原因，他形容愛情「像衣服被水慢慢浸濕一樣，自然而然發生」。

廣告 廣告

玄彬近日上節目，談自己愛上孫藝真的時刻是自然而然。（翻攝網路）

談及未來合作，玄彬說到：「演一對突然鬧翻的夫妻應該很有趣，或是像《史密斯任務》那類作品。如果劇本有趣，再次合作一定很好玩。」

過去孫藝真曾與鄭在炯分享3歲兒子的照片，鄭在炯驚訝：「我真的很驚訝，人生中第一次看到長得那麼像漫畫裡的小朋友的孩子」，這反應讓玄彬也笑喊：「 我今天就是不打算（炫耀），所以才連手機都沒帶。」

近期夫妻倆同時奪下青龍電影獎影帝、影后，成為典禮焦點。玄彬坦言，看見孫藝真上台領獎比自己得獎更開心，也在後台為她感到驕傲。他表示，妻子在育兒期間仍渴望表演，這次以《徵人啟弒》獲獎，是對她付出最好的肯定。

更多鏡週刊報導

票房破6千萬還在燒！《大濛》滿場連發 奈良美智二刷喊：眼淚更凶

7年婚姻疑悄悄畫下句點 林珈安社群不見丈夫「頻出現孫智宏」

戲院救世主諾蘭回來了 《奧德賽》以大明星跟IMAX吸引觀眾買票