玄彬私下暖舉曝光！「穿內衣就上」鄭雨盛隔空嗆聲逼他付出代價

記者林汝珊／台北報導

玄彬主演韓劇《韓國製造》。（圖／Disney+提供）

玄彬、鄭雨盛雙男神主演驚悚動作韓劇《韓國製造》開播以來迴響熱烈。玄彬飾演的大毒梟白冀兌在最新一集開頭為了逃避調查，緊急換下一身西裝，僅穿著輕薄內衣的他露出壯碩手臂，讓網友直呼超養眼。

鄭雨盛飾演正義檢察官。（圖／Disney+提供）

鄭雨盛則飾演對他持續追查的檢察官張健榮，在屢次抓捕表面上是中央情報部科長、其實卻是大毒梟的白冀兌失敗之後，對著他的弟弟白冀憲（禹棹奐 飾）隔空嗆聲「要白冀兌付出代價，受到法律制裁」讓雙男神的對決更加白熱化，不過兩人戲外感情超好，鄭雨盛更表示自己原本不會打高爾夫球，但為了想要多培養一個興趣，也能與玄彬多相處，所以買了一隻高爾夫球桿，現在兩人時常會一起去打球，並表示自己的角色與玄彬有多場衝突對戲，如果彼此沒有好的默契會無法好好呈現，「為了塑造出這樣的多面性，我們嘗試了各種表演方式」。玄彬則感謝鄭雨盛讓片場維持在輕鬆的氛圍，「他是能讓對戲演員感到自在的人」。

禹棹奐私底下非常誇讚玄彬，表示他戲外也是好哥哥，時常給予許多表演上的建議，「比起我想的，他總是考慮更多，我每天都能學到很多新的東西」。玄彬也非常喜愛這個弟弟，直呼他非常可靠，「雖然是開拍了一段時間才加入演出，但他準備得非常充分，讓我們合作過程非常愉快。」禹棹奐另被問到是否有印象深刻的戲，他提及有場戲在泰國拍攝，四周圍都有許多大象出沒，讓他笑稱擔心與這些巨大的野生動物同處一地，可能發生意外，「整天提心吊膽，期盼能夠平安回去」，幸好最後仍順利拍攝完畢。

