玄彬罕放閃妻！孫藝真「狂讚老公好棒」揭兒真實反應：覺得我像巨人

記者林汝珊／台北報導

玄彬主演《韓國製造》獲好評。（圖／Disney+提供）

由玄彬、鄭雨盛、禹棹奐主演的年度大作《韓國製造》奪下 2025 年 Disney+ 亞太地區首播觀看次數第一的韓國原創影集！近日玄彬接受韓媒採訪，透露妻子孫藝真的觀劇心得，「她很喜歡！因為這部作品展現出我作為演員從未見過的一面」。

玄彬揭老婆看戲後反應。（圖／Disney+提供）

玄彬也分享愛妻最印象深刻的場景是自己和鄭雨盛在監獄中的打鬥戲，後續走出監獄、讓同僚為自己點菸的一幕更讓孫藝真大讚「為什麼你的表情和語氣可以這麼好？」不忘驕傲放閃：「作品開播的第一天，她就主動幫我在社群軟體上宣傳了」。至於兒子因為年紀尚小還無法觀看這部作品，玄彬為了詮釋情報部特工特地增重 14 公斤，開玩笑表示：「現在孩子應該覺得我像個巨人，而不是好親近的老爸」。

《韓國製造》首季故事圍繞由玄彬飾演的白冀兌，表面看似是韓國中央情報部的高官、暗地裡卻掌控著龐大的販毒帝國，對於權力的強烈慾望使他過上驚險的雙面人生。白冀兌也憑藉智慧與手段迅速攀上權力高峰，不但成功壯大勢力、保護弟弟、更替情報部賺進大把鈔票，然而看似勢不可擋的他卻有一位頭號宿敵——一名不收賄、不妥協、不畏強權的鐵血檢察官，兩人都有各自想追求的目標，於是一場你死我活的權力對決就此展開。

