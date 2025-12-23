玄彬罕談愛上孫藝真「如被水浸濕」3歲兒萌到像漫畫角色

玄彬與孫藝真雙雙拿下青龍獎影帝影后。（圖／翻攝CHZZK）

南韓演員玄彬與孫藝真自2022年結婚以來，一舉一動都備受矚目。近日，玄彬登上歌手鄭在炯的網路節目，罕見談及婚後生活與家庭點滴。他分享，夫妻倆日前同時在青龍電影獎奪下影帝、影后，當主持人唸到妻子名字時，他坦言自己內心的喜悅甚至超過自己得獎的瞬間，語氣中充滿溫柔與欣賞。

玄彬在節目中大方聊到與妻子孫藝真的感情，也透露這是他首次獨自上網路節目。起因源自上次孫藝真上節目時，因為喜歡節目上的蘋果派，想帶一些回去給丈夫，主持人便隨口說：「吃了這個之後，玄彬得來一次節目喔」，因此促成了這次玄彬上節目的機會。被問到何時愛上孫藝真，玄彬有些害羞地表示，感情並非一瞬間，而是在拍攝作品、長時間相處與對話中自然累積，「就像水慢慢滲進布料裡，不知不覺就被浸濕了。」他強調，兩人的感情是透過日常理解與互相支持逐漸加深，自然發生。

談及夫妻倆同時在青龍電影獎奪得影帝、影后，玄彬表示那一刻「比自己得獎還要開心」。他透露，這次獲獎的作品正好都是夫妻倆婚後重返電影圈的作品，婚後孩子出生不久，他就馬上投入《哈爾濱》的拍攝，而妻子空白期比他更長，對演戲充滿渴望。看到妻子最終獲得肯定，他感到非常開心，「看著我演戲，她該有多想演戲啊」。

也談到兩人3歲的兒子，孫藝真上次在節目中和鄭在炯分享孩子照片，鄭在炯讚嘆：「我人生中第一次看到，長得這麼像漫畫人物的小朋友。」玄彬則笑說：「所以我今天沒有打算這樣做，手機都沒帶」，被問到育兒方式時，他坦言自己就是普通的爸爸，孩子年紀還小會比較隨和，直言就算嚴厲，兒子應該也會一臉困惑地想：「這人在說什麼呢？」玄彬談起育兒時，臉上始終帶著笑容，罕見曝光為人父暖心的一面。

