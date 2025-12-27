玄彬罕談3歲兒！超強基因認證 被誇「最漂亮寶寶」他害羞笑了

記者林汝珊／台北報導

玄彬談3歲兒。（圖／翻攝自YT@출장십오야）

韓國男神玄彬，近日為宣傳新戲《韓國製造（Made in Korea）》，與主演們一同來到YouTube 頻道「出差十五夜」。玄彬也大方談起寶寶，更被演員朴埇佑、徐恩秀大讚：「看過最漂亮的寶寶。」

節目中，玄彬表示孩子目前已經3歲了，「很會說話，雖然還不懂太難的單字，但已經能很清楚表達自己的想法，會說『這個不喜歡』、『這個喜歡』，也會鬧彆扭、也會開心。」被問到喜歡的東西，玄彬笑說：「他之前很喜歡摩托車，只要出門看到外送騎士，就會主動打招呼，大喊『你好』。」

玄彬兒子被大力稱讚。（圖／翻攝自YT@출장십오야）

朴埇佑也表示：「寶寶真的長得很漂亮，我看過照片，感覺就像從卡通裡走出來的角色。」徐恩秀也附和說道：「是我看過最漂亮的寶寶。」玄彬害羞回應：「真的非常可愛，只要沒有工作，我就會盡量把時間全部留給孩子。」

玄彬更被爆料，會在拍攝現場的便利商店忍不住多看幾眼小孩玩具。對此他坦言：「因為常常不在身邊會覺得很抱歉，希望他能覺得『爸爸工作回來，會帶點小驚喜給我』」，言語中滿滿父愛。

