玄彬親揭婚後真相！「得獎後各自回家」羅PD聽傻眼 1句話戳破童話幻想

玄彬與孫藝真一向被視為演藝圈「模範夫妻」，不過近日玄彬親自打破外界對童話婚姻的浪漫想像，坦言兩人的私下生活其實相當寫實，連人生高光時刻都走「各自回歸現實」路線，讓主持人羅PD當場聽傻，也意外戳中網友笑點。

玄彬提到平常和老婆孫藝真的相處模式就跟一般夫妻一樣。（圖／翻攝自十五夜頻道）

玄彬近日登上羅暎錫PD主持的YouTube節目《出差十五夜》，與Disney+原創韓劇《韓國製造》的演員禹棹煥、徐恩秀、朴埇佑一同暢聊拍戲與生活。節目中，羅PD特別提到玄彬與孫藝真日前在第46屆青龍電影獎同場奪下影帝、影后，直呼這是「電影都不敢這樣寫」的名場面。

玄彬一提到兒子，笑容止不住。（圖／翻攝自十五夜頻道）

羅PD一臉期待地問：「那種情況下，夫妻不是會一起準備、一起出場嗎？」沒想到徐恩秀立刻補刀表示：「他們兩個連造型的店都不一樣。」一句話讓羅PD瞬間愣住，直呼和自己想像的完全不同。玄彬也笑著補充，人氣獎因為是投票制，前一天就知道結果，但主角獎項直到當天才揭曉，一切其實相當平常。當羅PD再追問：「那頒獎結束後，有一起去慶祝、喝一杯嗎？」玄彬再度給出超現實答案：「沒有，各自回到自己的團隊。」

這番回答讓羅PD當場崩潰，大喊「太差了吧，真的很失望」，還自嘲自己腦中原本浮現的是浪漫愛情電影情節，現實卻完全不是那回事，笑翻全場。對此，玄彬也略顯不好意思地表示，其實自己也曾想像過浪漫畫面，但現實是每部作品背後都有各自努力付出的工作人員，自然會先和團隊一起慶祝，「隔天又各自去工作，很快就回到現實生活。」

話題一轉聊到家庭生活，玄彬瞬間露出笑容，興奮分享育兒日常。他透露兒子特別喜歡機車，只要看到外送騎士就會主動打招呼，還會大聲說「你好」。目前每天只讓孩子看10分鐘卡通，最近迷上消防直升機，手上總是拿著小小的玩具不放。

一旁的朴埇佑忍不住稱讚：「孩子真的長得太漂亮了，我看過照片，像是從卡通裡走出來的角色。」徐恩秀也附和表示，那是她見過「最漂亮的寶寶之一」。雖然沒有外界想像中的甜膩互動，但玄彬坦率分享的婚後與家庭日常，反而展現出明星夫妻真實又有人味的一面，也讓不少觀眾直呼「這才是真正過日子的樣子」。

