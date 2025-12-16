玄彬變大隻佬！為《韓國製造》增重14公斤 臉腫竟不是空氣酵母

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕由玄彬、鄭雨盛領銜主演的犯罪驚悚韓劇《韓國製造》將在Disney+上線，兩人韓國大咖昨天(15日)出席在首爾舉行的記者會，玄彬透露為戲增重14公斤，希望《韓國製造》能夠和《愛的迫降》一樣受到歡迎。

《韓國製造》設定在動盪的1970年代，講述被財富和權力欲望所吞噬的男人冀兌，和信念堅定的正義檢察官健榮之間的故事。這兩個人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件。導演禹民鎬昨率領玄彬、鄭雨盛、禹棹奐、徐恩垂、元志安、鄭星一、姜吉宇、盧載沅、朴埇佑出席記者會，能夠聚集超強卡司，禹民鎬表示真的不容易，只是運氣好。

廣告 廣告

該劇由《哈爾濱》的導演禹民鎬執導，這是他第一部OTT影集。禹民鎬表示，由於《哈爾濱》對他和演員們來說都是非常辛苦的一次拍攝，因此第二次與玄彬等人合作，不用再顧慮對方的感受，互相都可以非常坦誠地交流，在片場相當愉快。玄彬也有類似想法，表示雙方在《哈爾濱》已經建立了信任，「能夠與這樣會挖掘演員潛能的導演合作，是身為演員的榮幸。」

玄彬飾演的冀兌來自中央情報部這個權力機構，因此他希望讓這個角色有種威嚴感，特別鍛鍊增肌，「我在拍攝《哈爾濱》的時候，導演說最好不要有肌肉，所以我完全沒在做運動，現在比起當時還要重了13~14公斤，這應該是我演員生涯中最大隻的一次。」難怪有一陣子玄彬被說也遭「空氣酵母」攻擊臉腫，原來是為戲、為了角色付出。

儘管鄭雨盛、玄彬都有演出《哈爾濱》，不過《韓國製造》算是兩人第一次合作的作品。玄彬表示，與鄭雨盛在片場激盪出的火花，比預想中得還要好，鄭雨盛也表示，「不管怎麼說，是因全新角色第一次合作，難免會比較謹慎一點，我也期待著觀察玄彬會如何準備冀兌這個角色，如果說第一季有觀的樂趣，那麼第二季我們的默契越來越到位。」

記者也問到鄭雨盛未婚生子的問題，他拒絕回答，表示所有演員聚集在一起是為了《韓國製造》，不便說自己的私事。另外近期宣布離婚的鄭星一則是四兩撥千金，表示他以及劇組的演員、導演、工作人員都為了《韓國製造》傾盡熱情，不願模糊焦點。《韓國製造》將在12月24日於Disney+上線。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「冬至」轉運回氣最佳時間點！ 12生肖「2026好命」搶先機

館長進軍中國抖音踢鐵板 首度開播就吃癟

濱崎步再出手！上海無人演唱會高清照曝光 正面打臉中國「只是彩排」

逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月

