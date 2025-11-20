玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚夫妻倆不僅一同獲得本屆青龍獎的人氣獎，隨後玄彬以《哈爾濱》拿下影帝，孫藝珍也憑藉《徵人啟弒》獲得影后。兩人上台發表得獎感言時都不忘向對方告白，孫藝珍更直呼玄彬的本名，同時公開兒子的全名。
玄彬與孫藝珍首先共同拿下本屆青龍獎的人氣獎。而主持人李帝勳看到兩人出場也忍不住開玩笑說：「第一次看到夫妻同台還一起得獎」，孫藝珍聽到立刻靠到老公身邊比出YA的手勢，並表示，「很榮幸能跟新郎一起得到人氣賞，感謝粉絲讓我擁有難忘的回憶。」玄彬也提到，自從《愛的迫降》後，能在與孫藝珍一起得獎，非常幸福。
接著，玄彬以《哈爾濱》一舉奪下最佳男主角，而這也是他首座青龍獎影帝。上台前他緊緊抱住身邊的孫藝珍，才慢慢走上台。玄彬透露，自己在拍攝《哈爾濱》期間所學到及感受到的事情超越了電影本身，且一開始接到邀約時，發現那個時代的人們即使經歷傷痛、煎熬，卻仍背負著守護國家的責任與重量，讓他一度不敢想像、甚至缺乏自信，因此曾婉拒角色，所幸導演不斷給予自己力量，他才決定接下挑戰。說到這玄彬不禁眼匡泛淚，感謝並將此榮耀獻給所有劇組同仁，最後深情告白妻子：「只要存在就能給我力量的妻子藝真，還有我們的兒子，我非常愛你們，也謝謝你們。」台下的孫藝珍則比心給予回應。
然而，孫藝珍也以產後復出的首部作品《徵人啟弒》拿下她此生的第二座青龍獎影后。得知獲獎當下可見她相當的驚訝，對此，她坦言，這次真的完全沒有準備得獎感言，甚至懷疑自己：「我真的可以拿下這個獎嗎？」，接著她回憶27歲首度拿獎時曾說過，這個獎項能給自己非常大的力量，「如今能在我40多歲時，又能得到這個獎，真的非常感謝。我自開始演戲以來的夢想，就是獲得青龍獎最佳女主角，謝謝你們讓我再度實現這個夢想。」而她也感謝給予自己機會的朴贊郁導演及演員李炳憲，最後她也不忘提到家人，「我想把這份喜悅分享給我摯愛的兩個男人，金泰坪（玄彬本名）先生，還有我們的孩子金宇鎮（音譯）。」
更多FTNN新聞網報導
易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！出道12年真心話：盼未來贏得觀眾們的尊重
金馬62頒獎嘉賓出爐！影帝后雲集 李安也現身力挺
孫藝真罕見曬兒影片！網笑：肯定是「縮小版玄彬」 還放閃大談老公優點
其他人也在看
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 11 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝
第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 1 天前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 1 天前
陳美鳳緊急飛泰國慶生！對象是超大咖天后 全體變裝傳統服飾變小嫩妹
資深女星陳美鳳昨（17日）分享飛往曼谷，與多年好友藍心湄一起慶祝 60 歲生日的歡樂旅程。雖然兩人性格南轅北轍，一位細膩溫柔、一位快人快語，但多年的深厚情誼讓這趟生日旅行顯得特別珍貴。陳美鳳笑說：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦，還好有妳！」充滿暖心感情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡瓜《大集合》坐氣球襲胸籃籃遭炎上！民視：會剪掉不播出
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位昨發聲明道歉，如今民視副總許念台也回應：「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸的畫面播出。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
喬妹回來了！宋慧喬激短澎澎卷髮「重現初戀神顏」粉狂讚：根本洋娃娃
宋慧喬18日公開多張照片，一會兒是短髮、一會兒又是長直髮，展現多變造型。短髮造型的她穿上亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙，蓬鬆微卷短髮加上眉上瀏海的造型，散發俏皮又可愛的娃娃感，完全顛覆過去的成熟形象。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己
百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前
小禎熱戀滿臉春風 笑曝小7歲男友跟女兒「天天鬥嘴」
小禎9月大方認愛小7歲的廚師男友Alan，春光滿面的她19日出席保養品牌10週年記者會，笑說男友與女兒Emma互動融洽，甚至常常因為無聊小事鬥嘴。兩人交往不到半年，小禎認為現在談再婚都還太早，「我們兩個都是順其自然，沒有要給彼此太大壓力。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 1 天前