玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名

韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚夫妻倆不僅一同獲得本屆青龍獎的人氣獎，隨後玄彬以《哈爾濱》拿下影帝，孫藝珍也憑藉《徵人啟弒》獲得影后。兩人上台發表得獎感言時都不忘向對方告白，孫藝珍更直呼玄彬的本名，同時公開兒子的全名。

玄彬、孫藝珍奪本屆青龍獎影帝后。（圖／翻攝自KBS Entertain YouTube）

玄彬與孫藝珍首先共同拿下本屆青龍獎的人氣獎。而主持人李帝勳看到兩人出場也忍不住開玩笑說：「第一次看到夫妻同台還一起得獎」，孫藝珍聽到立刻靠到老公身邊比出YA的手勢，並表示，「很榮幸能跟新郎一起得到人氣賞，感謝粉絲讓我擁有難忘的回憶。」玄彬也提到，自從《愛的迫降》後，能在與孫藝珍一起得獎，非常幸福。

玄彬以《哈爾濱》一舉奪下最佳男主角，上台前他緊緊抱住身邊的孫藝珍。（圖／翻攝自KBS Entertain YouTube）

玄彬以《哈爾濱》一舉奪下最佳男主角，而這也是他首座青龍獎影帝。（圖／翻攝自KBS Entertain YouTube）

接著，玄彬以《哈爾濱》一舉奪下最佳男主角，而這也是他首座青龍獎影帝。上台前他緊緊抱住身邊的孫藝珍，才慢慢走上台。玄彬透露，自己在拍攝《哈爾濱》期間所學到及感受到的事情超越了電影本身，且一開始接到邀約時，發現那個時代的人們即使經歷傷痛、煎熬，卻仍背負著守護國家的責任與重量，讓他一度不敢想像、甚至缺乏自信，因此曾婉拒角色，所幸導演不斷給予自己力量，他才決定接下挑戰。說到這玄彬不禁眼匡泛淚，感謝並將此榮耀獻給所有劇組同仁，最後深情告白妻子：「只要存在就能給我力量的妻子藝真，還有我們的兒子，我非常愛你們，也謝謝你們。」台下的孫藝珍則比心給予回應。

孫藝珍也以《徵人啟弒》拿下她此生的第二座青龍獎影后。（圖／翻攝自KBS Entertain YouTube）

然而，孫藝珍也以產後復出的首部作品《徵人啟弒》拿下她此生的第二座青龍獎影后。得知獲獎當下可見她相當的驚訝，對此，她坦言，這次真的完全沒有準備得獎感言，甚至懷疑自己：「我真的可以拿下這個獎嗎？」，接著她回憶27歲首度拿獎時曾說過，這個獎項能給自己非常大的力量，「如今能在我40多歲時，又能得到這個獎，真的非常感謝。我自開始演戲以來的夢想，就是獲得青龍獎最佳女主角，謝謝你們讓我再度實現這個夢想。」而她也感謝給予自己機會的朴贊郁導演及演員李炳憲，最後她也不忘提到家人，「我想把這份喜悅分享給我摯愛的兩個男人，金泰坪（玄彬本名）先生，還有我們的孩子金宇鎮（音譯）。」





