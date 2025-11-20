玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力

玄彬、孫藝珍分別摘下第46屆青龍電影獎影帝、影后。（圖／翻攝自Naver）





第46屆青龍電影獎昨（19日）晚間在首爾汝矣島KBS Hall順利落幕，最具有話題的無非是玄彬和孫藝珍（正名：孫藝真）夫妻倆拿下了影帝、后，不過此舉卻引發韓網不滿，認為如今青龍獎疑似有失公正性，直言：「青龍演技獎不給演技好的而是給話題性高的。」

雖然玄彬和孫藝珍共同拿獎獲得全網焦點，但韓媒也批評此次青龍有失公正性，首先指出孫藝珍在《徵人啟弒》雖然是女主，但整體戲份不多，從進入名單就不合理，甚至從評審開始投票，宋慧喬一直都是0票，也讓網友表示：「宋慧喬連紅毯都不走，演都不演。」

而玄彬憑藉《哈爾濱》擊敗朴正民、薛景求、李秉憲和曹政奭更是讓人難以信服，指出青龍獎如今依靠明星效應和話題性，導致評價與公信力受到質疑。

雖然對於「迫降CP」韓網可以說十分看好，但面對此次夫妻倆抱走影帝、影后，還是掀起韓網不滿，紛紛批評：「為了玄孫夫妻同框硬塞獎」、、「這根本是玄孫夫婦秀場」、「青龍獎公信力已經崩盤」。



