玄彬、孫藝真年末送暖！再捐2億助病童 每年「善舉不間斷」：金額超高

南韓人氣夫妻檔玄彬、孫藝真年末再度以實際行動送上溫暖。所屬公司VAST娛樂30日證實，夫妻倆近日又捐出韓幣2億元（約新台幣450萬元）給三星首爾醫院，善款將用於小兒與青少年病患，以及經濟條件較為困難的低收入患者醫療支出，希望能在歲末之際，替病患與家屬減輕一些負擔。

玄彬與孫藝真透過公司表示，這次捐款的初衷很單純，只希望能對正在接受治療的患者與家人帶來一點實質幫助，也盼望這份心意能成為他們面對治療過程中的小小力量。

孫藝真（左）跟玄彬（右）經常做公益。（圖／翻攝自IG）

事實上，兩人多年來持續投入公益，特別關注醫療與弱勢族群。今年年初，他們就曾分別捐出各韓幣1億5000萬元給首爾峨山醫院與三星首爾醫院，作為小兒、青少年及婦產科相關醫療基金，合計捐款金額高達韓幣3億元。當時夫妻倆也曾感性表示，每當看到自己孩子健康成長，總會不自覺想到那些正在與病痛奮戰的孩子，希望他們也能早日找回笑容，平安長大。

不只如此，玄彬與孫藝真幾乎每年都會進行公益捐助。去年初，他們捐出韓幣1億5000萬元協助小兒、青少年病患與未婚母家庭；2022年更曾為東海岸大型森林火災受災居民捐出韓幣2億元，長期以來的善行備受外界肯定。

玄彬與孫藝真同為1982年出生，於2022年3月步入婚姻，同年11月迎來兒子誕生。上個月，兩人更在青龍電影獎寫下歷史，成為首對同時拿下影帝與影后殊榮的夫妻檔，分別以《哈爾濱》與《無可奈何》獲獎，再度成為話題焦點。事業與家庭皆備受矚目的同時，夫妻倆也持續用行動回饋社會，替年末寒冬注入暖流。

