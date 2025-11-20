玄彬、孫藝真摘青龍影帝、后遭酸爆 韓網狂轟「公信力跌谷底」

在本屆青龍獎雙雙摘下影帝、影后的玄彬、孫藝真夫妻，成為昨晚青龍獎頒獎典禮最大話題。翻攝自X



第46屆韓國電影青龍獎昨日（11/19）晚間落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角等6項大獎，成為青龍獎最大贏家，玄彬、孫藝真夫妻則同時奪下影帝、影后獎座，宣布得獎時深情擁抱、在台上互相告白的畫面，成為頒獎典禮最耀眼一幕。不過韓網卻幾乎一面倒痛批「青龍公信力下降」、「話題度0，想藉由玄孫抬高聲量」，更有人狂酸「利用夫妻拿獎，試圖想要拯救完蛋的電影界」。

韓國導演朴贊郁花費20年心血打造的《徵人啟弒》雖入圍今年威尼斯影展主競賽單元，最後卻鎩羽而歸，昨日在青龍獎橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角等6項大獎，讓不少人大讚實至名歸。不過當晚典禮焦點全在同時奪下影帝、影后的玄彬、孫藝真夫妻檔，兩人不僅宣布得獎時深情擁抱，還接連在台上向對方告白，溫馨畫面成為典禮最亮眼一幕。

不過典禮結束後，各自以《哈爾濱》、《徵人啟弒》同時封帝、封后的「雙冠夫妻」雖在現場收穫熱烈掌聲，卻引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。多家韓媒指出，孫藝真在《徵人啟弒》中較偏配角，戲份不及其他主演級的入圍者，從候選名單開始就顯得有些不合理，玄彬擊敗分別以《徵人啟弒》和《醜得要命》入圍的李炳憲、朴正民等競爭者，也讓評選標準再次受到質疑。更有媒體以「話題性過高」形容今年的頒獎狀況，批評青龍獎近年愈來愈依賴明星效應，評價與公信力恐受到衝擊。

韓國網友更是炮火猛烈，大量網友紛紛痛批「青龍獎公信力已經崩盤」、「為了玄孫夫妻同框硬塞獎」、「明明配角卻拿影后，不懂」、「演技好的反而落馬」、「這根本是玄孫夫婦秀場」，還有人大酸「當晚大家都成了玄孫夫妻的『伴郎伴娘』」。也有人為《徵人啟弒》導演朴贊郁抱屈，認為他為了打造這部電影苦等20年，卻在威尼斯影展競賽空手而回，好不容易在青龍獎雪恥成功，結果竟被夫妻檔話題蓋掉風采。

