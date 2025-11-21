玄彬、孫藝真雙封青龍影帝后！夫妻檔抱走4獎座 韓網怒轟：公信力全無

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

第46屆韓國電影青龍獎於19日晚間落幕，最終由玄彬、孫藝真夫妻檔奪下影帝、影后，兩人合計抱走4座獎項，創下韓國影史紀錄。頒獎當下，夫妻倆深情擁抱的畫面成為典禮最受矚目的一幕。不過韓網卻一面倒痛批：「根本是利用夫妻話題拿獎，試圖挽救垮掉的電影界。」

第46屆韓國電影青龍獎於19日晚間落幕，最終由玄彬、孫藝真夫妻檔奪下影帝、影后（圖／翻攝自X）

南韓名導朴贊郁耗費 20 年心血打造的《徵人啟弒》，在青龍獎橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角等 6 項大獎，不少人直呼實至名歸。而玄彬與孫藝真則分別以《哈爾濱》、《徵人啟弒》奪下影帝、影后，兩人不僅在台上深情擁抱，還接連向彼此告白，成為全場焦點。

然而，玄彬與孫藝真雖然成為當晚名場面，韓媒卻質疑兩人「顏值很高，結果卻難以信服」。報導指出，《醜得要命》朴正民、《徵人啟弒》李炳憲都是影帝熱門人選，卻由玄彬逆轉奪獎；戲份屬「配角」的孫藝真卻拿下影后，結果令人不解。更有媒體直言今年頒獎「話題性過高」，批評青龍獎近年愈來愈依賴明星效應，評價與公信力受到衝擊。

韓網更是炮火猛烈，大量網友紛紛痛批：「青龍獎公信力已經崩盤」、「為了玄孫夫妻同框硬塞獎」、「明明配角卻拿影后，不懂」、「去年靠鄭雨盛私生子炒話題，今年靠玄彬孫藝真」、「這根本是玄孫夫婦秀場」，還有人大酸「當晚大家都成了玄孫夫妻的『伴郎伴娘』」。

