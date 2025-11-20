玄彬、孫藝真雙封青龍獎帝后！台上感言甜放閃 兒子本名首曝光
南韓電影第46屆青龍獎昨（11/19）晚在首爾盛大落幕，今年最受矚目的亮點無疑是「國民夫妻檔」玄彬與孫藝真時隔5年同台，還攜手奪下人氣獎以及影帝后獎項。兩人上台致詞時甜蜜放閃，孫藝真意外公開兒子的本名「金佑振」（音譯，김우진），令粉絲十分驚喜。
典禮一開始，玄彬與孫藝真便攜手奪下人氣獎，這也是兩人時隔5年同台，讓全場興奮不已，主持人李帝勳笑稱「第一次看到夫妻一起得人氣獎」，孫藝真立刻靠向玄彬比出YA手勢，「能和新郎一起得人氣獎，非常榮幸」，玄彬則說，繼《愛的迫降》後能與妻子再度同台得獎，「非常幸福」。
隨後競爭最激烈的影帝獎項揭曉，玄彬以《哈爾濱》首度奪下青龍影帝。他在台上感謝劇組，也深情向家人喊話：「只要存在就能給我力量的妻子藝真，還有我們的兒子，我非常愛你們。」台下的孫藝真則比心回應，畫面充滿粉色泡泡。
不久後，孫藝真也憑產後復出的首部電影《徵人啟弒》拿下她人生第二座青龍影后。她坦言完全沒有準備得獎感言，「我甚至懷疑自己是否值得。」她回顧27歲首次獲獎的心情，更表示能在40多歲再次得到這份肯定「非常感謝」。接著她特別向家人致意，「想把這份喜悅分享給我最愛的兩個男人，金泰坪（玄彬本名）還有我們的孩子『金佑振』。」
過去夫妻倆都只用「甜豆」稱呼兒子，本名從未曝光，雖然不知道對應的是哪些漢字，不過韓網已經從中嗅到愛意滿滿，據悉「佑」字正好是玄彬家族輩分字，而「佑振」的韓語發音又與「佑珍」近似，被解讀為「金泰坪守護孫藝真」，讓粉絲直呼「甜到爆表」。
